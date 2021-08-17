Минрегион взялся за изменение норм, касающихся безопасности конструкций зданий

Минрегион обнародовал проект технического задания на разработку изменений строительных норм, устанавливающих требования по надежности и конструктивной безопасности зданий и сооружений.

Об этом рассказала заместитель министра Наталья Козловская, сообщили во вторник, 17 августа, в пресс-службе ведомства.

"Одной из задач изменения является установление общих требований к численному моделированию как элементов здания, так и зданий в целом. Сейчас этот инструмент широко применяют в проектировании. Он дает возможность в полной мере учесть сложную специфику работы объекта – действие внешних нагрузок, неравномерных деформаций грунта, температурных и технологических воздействий и т. Кроме того, такой подход дает возможность спрогнозировать поведение зданий и сооружений при аварийных ситуациях, а затем принять меры по повышению надежности и безопасности объектов строительства", - сообщила чиновница.

Описание: Власти взялись за изменение строительных норм Источник: pixabay.com Alt:

В Минрегионе напомнили, что правительство утвердило концепцию внедрения технологий строительного информационного моделирования (ВИО-технологий) в Украине, а также план мероприятий по ее реализации.

Как сообщали НЕРУХОМІ, ведомство запланировало провести комплексные изменения в нормативах строительства. С этой целью был разработан проект концепции развития в Украине системы технического регулирования и нормативного обеспечения в строительстве. Согласно первоначальным планам, его реализация должна пройти до 2031 года.

Также известно, что будут изменены ГСН, касающиеся проектирования школ и детсадов.