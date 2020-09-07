Миллиардное дело на тендерах: АМКУ проиграл все суды компаниям Укрбуда

Антимонопольный комитет проиграл во всех трех судебных инстанциях участникам тендера строительства корпуса ГУ "Национальный институт сердечно-сосудистой хирургии им. Н.Н. Амосова НАМН Украины" стоимостью 2,57 млрд грн.

Последнее решение по этому делу вынес Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного хозяйственного суда под председательством Богдана Львова от 25 августа, сообщает Лига антитраста.

Так, ВС подтвердил законность решений первой и апелляционной инстанции, которые признали недействительность решение АМКУ, который решил оштрафовать ООО "Северо-украинский строительный альянс" за сговор с ООО "Спецстрой-плюс" на тендере 2018 года.

В мае 2019 года Временная админколегия АМКУ оштрафовала эти две фирмы на 56,16 млн грн и 63,19 млн соответственно. Среди прочего АМКУ доказывал следующее: обе компании входят в одну корпорацию Укрбуд. Также были предъявлены и другие факты монопольного сговора.

Северо-украинский строительный альянс обжаловал указанное решение в Хозяйственном суде Киева и получил решение в свою пользу. В мае 2020 его подтвердил Северный апелляционный хозсуд. И вот теперь АМКУ проиграл кассацию.

Суд поддержал компании Укрбуда pixabay.com

Северо-украинский строительный альянс" принадлежит Андрею Якусевичу, который был внештатный помощником уже экс-нардепа из "Воли народа" и экс-президента госкорпорации Укрбуд Максима Микитася. В октябре 2019 Микитася арестовали по подозрению в организации коррупционной схемы с квартирами для Нацгвардии.

Руководителем ООО "Спецстрой-Плюс" во время тендеров был Михаил Бородавко, который фигурировал в схемах собственности компаний Укрбуда Юрия Пелыха - тестя Максима Микитася.

Как сообщали ранее НЕРУХОМІ, Служба безопасности Украины разоблачила руководство государственной строительной корпорации Укрбуд на миллионных злоупотреблениях во время тендеров на строительство объектов хранения радиоактивных отходов на территории зоны отчуждения.