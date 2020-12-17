Массовая застройка побережья в Затоке: прокуратура отсудила 5 га земли

Прокуратура Одесской области отсудила 5 гектаров земли у берегов Черного моря, которые Затокский поселковый совет выделил под дачную застройку.

Об этом сообщили в пресс-службе областного управления правоохранительных органов в четверг, 17 декабря.

Как сообщается, Одесский окружной суд удовлетворил 49 исков прокуратуры, таким образом признав решения поселково совета Затоки незаконным. Сотрудники прокуратуры смогли доказать, что было незаконно изменено назначение рекреационных земель.

В прокуратуре также уточнили, что на сегодняшний день в суде рассматриваются еще 35 исков по землям, общая площадь которых превышает 3 гектара.

Описание: Затокский поселковый совет раздает земли у побережья Источник: pixabay.com Alt:

Как сообщают одесские СМИ, в Затоке в последнее время участились попытки застроек у береговой линии. Нередко это происходит прямо на пляжах. Такое положение дел не устраивает местных жителей. Они выходят с акциями протеста, пытаясь крушить незаконные постройки.

Как сообщали НЕРУХОМІ, мэр Одессы Геннадий Труханов ввел мораторий на высотную застройку побережья. Он дал ряд соответствующих протокольных поручений, среди которых, в частности, введение моратория на выдачу новых градостроительных условий и ограничений для проектирования объектов строительства в прибрежной зоне и в центральном историческом ареале города Одессы.