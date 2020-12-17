Массовая застройка побережья в Затоке: прокуратура отсудила 5 га земли

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Прокуратура Одесской области отсудила 5 гектаров земли у берегов Черного моря, которые Затокский поселковый совет выделил под дачную застройку.
Об этом сообщили в пресс-службе областного управления правоохранительных органов в четверг, 17 декабря.
Как сообщается, Одесский окружной суд удовлетворил 49 исков прокуратуры, таким образом признав решения поселково совета Затоки незаконным. Сотрудники прокуратуры смогли доказать, что было незаконно изменено назначение рекреационных земель.
В прокуратуре также уточнили, что на сегодняшний день в суде рассматриваются еще 35 исков по землям, общая площадь которых превышает 3 гектара.
Затокский поселковый совет раздает земли у побережья
pixabay.com
Как сообщают одесские СМИ, в Затоке в последнее время участились попытки застроек у береговой линии. Нередко это происходит прямо на пляжах. Такое положение дел не устраивает местных жителей. Они выходят с акциями протеста, пытаясь крушить незаконные постройки.
Как сообщали НЕРУХОМІ, мэр Одессы Геннадий Труханов ввел мораторий на высотную застройку побережья. Он дал ряд соответствующих протокольных поручений, среди которых, в частности, введение моратория на выдачу новых градостроительных условий и ограничений для проектирования объектов строительства в прибрежной зоне и в центральном историческом ареале города Одессы.
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