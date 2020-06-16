Митинг инвесторов УКРБУДА под Офисом президента закончился дракой с полицией. Фото

09:50, 16.06.2020 2877 2

Под Офисом президента протесты инвесторов УКРБУДА переросли в стычки с сотрудниками правоохранительных органов.

Около тысячи инвесторов УКРБУДА вышли на Банковую, потому что строительство их квартир остановлено.

Митинг инвесторов УКРБУДА
Голос.ua

Отметим, что завершить строительство готов Киевгорстрой – все 23 жилых комплекса. Разговоры об этом ведутся давно, но пока на баланс застройщика переданы лишь 5 домов. Митингующие требуют от президента Зеленского вмешаться: создать рабочую группу и разблокировать процесс.

Митинг инвесторов УКРБУДА
Голос.ua

Инвесторы планировали поставить бочки, но полиция попыталась помешать этому и поэтому началась потасовка. В итоге сотрудники правоохранительных органов избили нескольких человек, а одного увезли в райотдел.

Митинг инвесторов УКРБУДА
Голос.ua

Также стало известно, что одного полицейского забрала скорая.

Митинг инвесторов УКРБУДА
Голос.ua

Как сообщали НЕРУХОМІ, заниматься проблемами УКРБУДА будет премьер-министр Денис Шмыгаль по поручению президента Владимира Зеленского. Между тем, в Минобороны заявили, что нашли механизм решения проблемы и запустили процедуру, чтобы получить решения, которые позволят подписать договоры с КИЕВГОРСТРОЕМ о достройке 4 из 23 ЖК, строящихся на землях Минобороны.

Застройщики:

УКРБУД

Другие новости

На Троещине построят спорткомплекс с ледовой ареной

Власти столицы собираются провести конкурс для выбора инвестора

17:04, 18.06.2020 642 1

Прокуратура Киева хочет вернуть государству земельный участок стоимостью 31 млн

Киевгорсовет отдал в аренду участок вне аукциона, нарушая законы

16:47, 18.06.2020 673 1

Власти Броваров ищут застройщика для ЖК ДИАМАНТ

Необходимо завершить строительство четырех многоквартирных жилых домов

16:04, 18.06.2020 698 1

Аркада должна решить проблему с недостроенными ЖК – КГГА

Столичные власти готовы помочь с урегулированием вопроса

14:25, 18.06.2020 926 2

В Киеве завершают работы по обустройству сквера на Лукьяновке

Работы завершить мешают погодные условия

12:44, 18.06.2020 498