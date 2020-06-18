Использовал связи в КГГА: в Киеве задержали мужчину, который решал вопросы с землей

10:50, 18.06.2020 1852

В Киеве при содействии городской госадминистрации разоблачили и задержали чиновника, который используя личные связи, пыталась решить за деньги земельные вопросы.

Об этом рассказал мэр Киева Виталий Кличко, передает пресс-служба КГГА.

"Я благодарю Службу безопасности и прокуратуру города Киева за эффективное сотрудничество с Управлением по вопросам предотвращения коррупции КГГА. Разоблачен и задержан человек, который пытался использовать свои личные связи с чиновниками КГГА и депутатами Киевсовета для решения земельных вопросов. Решить за деньги", - уточнил Кличко.

Злоумышленника задержали
flikr

Мэр рассказал, что речь идет о работниках управления обеспечения деятельности постоянной комиссии Киевсовета по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования.

"Хочу еще раз подчеркнуть: нулевая толерантность к коррупции! Ответственность по закону для всех, кто ошибся и погнался за нечестными деньгами. Вычистим всех", - отметил Кличко.

Как сообщали НЕРУХОМІ, был задержан депутат Запорожского городского совета, который за 340 тыс.грн. пообещал местному жителю посодействовать в получении земельного надела на берегу Днепра.

Другие новости

Гараж величиной с дом: в Днепре мужчина начал грандиозную стройку, запугав соседей. Фото

Стройка началась без единого разрешительного документа

16:51, 19.06.2020 2221 5

Недострои Укрбуда: Киевгорстрой могут освободить от паевого взноса

Вопрос паевого взноса должен теперь решить горсовет

16:11, 19.06.2020 1263 1

В Харькове мошенники продали чужую квартиру: подробности происшествия

Пятерым злоумышленникам сообщено о подозрении

15:31, 19.06.2020 1543 1

Дракой с полицией закончился очередной протест на Русановке в Киеве. Видео

Местным жителям не нравится, что по их дороге ездит строительная техника

14:52, 19.06.2020 1849 1

Качество строительных проектов повысит страхование – Парцхаладзе

Эксперт рассказал об альтернативе государственной разрешительной системе

13:10, 19.06.2020 1084 1