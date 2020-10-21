Ликвидация ГАСИ: ОАСК готов рассмотреть дело по существу

Дело, касающееся ликвидации Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ), будет рассмотрено Окружным административным судом Киева по существу 4 ноября.

Об этом сообщили в пресс-службе ОАСК.

Как отмечается, суд закончил подготовительное производство и готов рассмотреть дело по существу. В частности, речь идет об обжаловании постановления правительства№219 от 13 марта, согласно которому была ликвидирована ГАСИ.

В иске говорится, что постановление Кабмина нарушает ряд норм законов Украины: "Об архитектурной деятельности" и "О регулировании градостроительной деятельности". Кроме того, создается неопределенность в работе органов государственной власти.

Описание: Суд рассмотрит по существу дело о ликвидации ГАСИ Источник: pixabay.com Alt:

Как сообщали НЕРУХОМІ, в марте Кабинет министров ликвидировал Государственную архитектурно-строительную инспекцию, а ее функции будут выполнять три новых органа. Реформа в строительной отрасли должна завершиться в конце октября.