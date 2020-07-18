Сезон взломов открыт: как уберечь от домушников свою квартиру

Лето – пора отпусков, когда хозяева квартир надолго уезжают на море, оставляя свое жилье без присмотра. Этим сразу спешат воспользоваться различные преступные элементы. Украина даже в лучшие времена не могла похвастаться низкой криминогенной обстановкой. Поэтому, чтобы не стать жертвой домушников и минимизировать проникновение непрошенных гостей в дом во время вашего отсутствия – нужно следовать правилам, которые собрали для вас НЕРУХОМІ.

Мой дом – моя крепость

Особое внимание вопросу безопасности должны уделить владельцы квартир с повышенным риском. Речь идет о жилье на первых и последних этажах, квартирах, под окнами которых есть козырьки, пожарные лестницы, газовые трубы. В этом случае жильцы просто обязаны укрепить оконные конструкции с помощью решеток, ставен, ролетов. Можно это сделать также и с помощью специальной пленки, почти незаметной для глаза. Она клеится с внутренней и тыльной стороны. Как показали испытания, такое стекло надежно защитит окно от удара молотка, и даже при взрыве тротилового заряда хоть и разобьется, но сохранит свою форму. Поэтому, преступник если даже и сможет разбить бронированное стекло, оно от этого не рассыплется, поскольку является безосколочным.

Двери лучше установить обычные металлические, оборудованные обязательно двумя замками различных типов. Важно помнить, покупать слишком массивную дверь – бессмысленная трата денег. Злоумышленники попробуют по-тихому вскрыть замки (поэтому свободные деньги лучше потратить именно на их качество), и не будут орудовать болгаркой.

Как рассказывают специалисты, наиболее простой для взлома – цилиндровый замок из-за своей очень низкой "секретности". С более сложными конструкциями этого типа преступники вообще не церемонятся – их либо выбивают, либо аккуратно высверливают. Более надежны замки сувальдной конструкции. Чтобы открыть их домушнику придется работать одновременно с несколькими отмычками одновременно. Двери с замком такого типа – будут неприступны для мелких воров.

Сувальдный замок dveri365.house

Цилиндровый замок syl.ru

Если есть возможность – можно установить двойные двери – лишним это не будет и добавит взломщику еще проблем.

Под вой сирен

Ни для кого не секрет, что самый действенный способ (но естественно, не самый дешевый) избежать нежелательного проникновения – заказать услугу у охранной фирмы. В Киеве такое удовольствие будет стоить порядка 3000 грн при подключении плюс около 250 гривен месячной абонплаты. За эти деньги в квартире установят датчики открытия дверей и на движение в прихожей. В случае чего к вашей квартире оперативно подъедут вооруженные до зубов сторожа.

Практика показывает, что, когда домушники проникают в помещение и видят, что оно оборудовано охранной сигнализацией, зачастую стараются быстро убежать.

Более дешевый способ, чтобы уберечь квартиру - установка автономных охранных систем. Устанавливаются практически те же датчики, что и в первом случае, но подключена она к мощным сиренам, способным поднять на уши весь подъезд. Ее также может дублировать голосовой коммутатор, который осуществляет автодозвон по заранее введенным номерам телефонов, сообщая абонентам о случившемся.

Что не рекомендуется делать – это вешать в квартире муляжи или наклейку на двери "Объект под охраной", по факту без наличия как таковой. Опытный вор сразу поймет, что его хотят надуть и это только лишним образом привлечет его внимание.

Зоркий глаз

Еще один вариант успешной защиты жилья – установка камер видеонаблюдения. Их можно монтировать как внутри квартиры, так и в подъезде, сбросившись всеми жильцами. Данная система весьма успешна, при грамотном расположении камер. Можно заблаговременно заметить неблагонадежных типов, что-то вынюхивающих у подъезда или на этажах и принять соответствующие меры. В случае даже если ограбление таки состоялось, есть шанс, что благодаря системе видеосъемки получится найти злоумышленников.

Как защитить свой дом от взлома? pixabay.com

Молчание - золото

Самый простой способ избежать неприятностей – держать рот на замке и не распространяться о путевке, пусть даже очень долгожданной и как бы вам не хотелось поведать о ней всем.

Все эксперты по безопасности единогласно утверждают, что наиболее действенный способ профилактики, уезжая на отдых, не стоит об этом распространяться. Это же правило касается и социальных сетей. Воры могут следить за вами в интернете, а, узнав, что вы уехали, найти ваше жилье. Если вы публикуете в общем доступе семейные фото с отдыха у моря, велика вероятность, что профессиональные домушники увидят в этом знак – можно действовать так как никого нет дома.

Как защитить свой дом от взлома? pixabay.com

А вот что действительно необходимо сделать, так это подружиться с соседями, найти тех, кому можно доверять. Надежный сосед – дорогого стоит, ненужно забывать об этом. Перед тем, как совершить взлом, домушники, как правило, несколько дней ведут наблюдения за квартирой, окнами, ставят свои секретные метки на входные двери. Если доверенный вам человек, будет хотя бы раз в несколько дней наведываться, скажем полить цветы или проверить общее состояние квартиры, то это может здорово расстроить планы злоумышленников.

Важно знать

Любители эзотерики часто вешают замысловатые обереги над входной дверью, надеясь, что высшие силы уберегут их имущество от недоброго взгляда злоумышленника. Но ни древние обряды, ни темные ритуалы экстрасенсов, ни какие-либо другие танцы с бубном не спасут ситуацию, если к данному вопросу не подойти со здравым смыслом. В случае успешного взлома ворам достаточно полчаса, чтобы вынести из вашей квартиры почти все ценное. Поэтому спасти может лишь общий комплекс мер, солидарность соседей в этом вопросе и внимательные на входе консьержи. Это сводит практически к нулю старания даже бывалых преступников. Желание сэкономить, руководствуясь позицией "у меня воровать нечего" – крайне неправильное, поскольку всегда есть, что украсть. Бывали случаи, когда жертвы ограблений рассказывали, что воры вынесли даже пельмени из морозилки. Поэтому здесь лучше сто раз перестраховаться и предпринять всевозможные методы, чтобы потом не было мучительно обидно.