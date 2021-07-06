Не все домашние животные подходят для жизни в городской квартире. Да и с подходящими видами и породами может возникнуть ряд трудностей. Но если вы готовы к этому и осознаете все риски, питомец станет вам лучшим другом на всю жизнь, подарит свою любовь и множество положительных эмоций.

Какие домашние животные подходят для квартиры и к чему стоит быть готовым их владельцам – читайте в материале НЕРУХОМІ.

Собаки

Описание: Домашние животные для квартиры: как выбрать Источник: pixabay.com Alt:

В наше время собаки все еще остаются одним из самых популярных видов домашних животных для содержания в городе. Это верный и преданный друг, с которым никогда не соскучишься. Но собакам нужен особый уход, поэтому перед окончательным принятием решения об "усыновлении" щенка нужно трезво взвесить все за и против.

Необходимо понимать, что собаки – это очень социальные существа. С ними нужно гулять, играть, давать им головоломки, дрессировать и предоставлять общение с другими собаками. Многие породы плохо переносят долгую разлуку с хозяевами, так что их нельзя заводить, если вас почти никогда не бывает дома. Необходимо также помнить о линьке и возможной порче мебели, пока щенок не выучит правила поведения в квартире. Собаки часто пугаются грозы, резких звуков, могут лаять на людей в коридоре, из-за чего нередко случаются конфликты с соседями. Обеспечивать полноценное и счастливое существование собаки – это еще и достаточно дорогое удовольствие: корм, лакомства, ошейник, поводок, намордник, услуги кинолога. Нужно ответственно дрессировать своего питомца, чтобы тот ничего не ел на улице, не бросался на прохожих и других животных.

Немаловажным этапом при выборе собаки в качестве домашнего животного станет выбор породы. Безусловно, наиболее приемлемым вариантом будет отдать предпочтение собакам небольшого или среднего размера. Но при этом, вопреки распространенному мнению, некоторые крупные породы также подойдут для жизни в квартире.

Мопсы, корги, таксы, мастифы, кане-корсо, пудели и чихуахуа – у каждой породы свои особенности и нормы прогулок. Каждую породу следует изучить отдельно и тогда уже выбрать подходящую для вас и вашего образа жизни.

Коты и кошки

Описание: Домашние животные для квартиры: как выбрать Источник: pixabay.com Alt:

Один из самых самостоятельных и независимых видов домашних животных. Почти все, что требуется большинству домашних котов – это еда, вода и чистый лоток. Тем не менее, многие из них не прочь поиграть с пушистой игрушкой или погонять по квартире мячик.

Основной проблемный вопрос, касающийся кошек в качестве домашних питомцев – большое количество шерсти и угроза мягкой мебели в виде острых коготков. Но эти нюансы решаются в несколько этапов: регулярные вычесывания, стрижка когтей и покупка хорошей когтеточки.

Несмотря на устоявшийся стереотип, многие коты отлично относятся к общению с себе подобными. Также, хоть обычно они гордо не подают вида, кошки будут скучать по своему человеку, если он надолго уйдет.

В целом коты и кошки наиболее оптимальные домашние питомцы для квартиры. Они не требуют особо высокого уровня ухода, но при этом могут подарить много положительных эмоций.

Рыбки

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Созерцанию за рыбами приписывается много целительных свойств, но с уверенностью можно сказать только то, что это точно здорово успокаивает. Если вам не очень хочется проводить много времени с домашним животным, играть с ним и воспитывать, то рыбки подойдут вам идеально.

Но есть один важный момент. Несмотря на свою абстрагированность, рыбы нуждаются в серьезном уходе, состоящем в регулярной уборке аквариума, смене воды, поддержании необходимых разным видам световых и водных условий и, конечно же, кормлении. Существенный плюс в рыбках – у вас никогда не будет проблем с соседями из-за шума или запаха.

Птицы

Описание: Домашние животные для квартиры: как выбрать Источник: pixabay.com Alt:

Этот вид домашних животных для квартиры тоже пользуется немалой популярностью. Некоторые виды можно научить повторять какие-то слова, в основном они неприхотливы и занимают мало места. Но за птицами также нужен ответственный уход и знание особенностей разных видов, как, например, любовь волнистых попугайчиков вылетать в открытые окна. Большинству видов будет гораздо комфортнее жить в паре. Еще они могут шуметь, в том числе по ночам.

Кролики

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В основном кролики активны утром и вечером, что отлично сочетается почти с любым графиком работы. Им не нужно много ухода, только достаточно еды, воды и чистота в вольере. Но стоит помнить, что зубы кроликов растут всю жизнь, поэтому им нужны специальные предметы, чтобы их грызть. Если вы выпускаете своего кролика из вольера, внимательно за ним следите, иначе можете попрощаться с большинством лежащих на полу проводов.

Маленькие грызуны

Описание: Домашние животные для квартиры: как выбрать Источник: pixabay.com Alt:

К этой категории относят хомяков, крыс, морских свинок и шиншилл. Если вы задаетесь вопросом, какое животное завести в маленькой квартире, то можете смело останавливать свой выбор на грызунах.

Главный минус этих животных в том, что они ведут ночной образ жизни, поэтому могут достаточно громко шуметь в своей клетке, копаясь в сене или играясь. В остальном они неприхотливы, требуют к себе еще меньше внимания чем кролики. Но есть пара особенностей. Морские свинки лучше живут в парах, а крысы любят поиграть со своим хозяином и полазать по нему.

Рептилии и ползучие

Описание: Домашние животные для квартиры: как выбрать Источник: pixabay.com Alt:

Экзотические домашние животные для квартиры – рептилии и ползучие. Самым популярным видом животных в этой категории являются черепахи, чуть дальше по шкале идут ящерицы и змеи. И если с черепахами все более-менее просто, многие люди знают про необходимые условия содержания и правила, то с ящерицами и змеями все сложнее.

Самое главное – это подойти к выбору экзотического питомца ответственно и осознанно. Необходимо понимать, что многие виды неприспособленны к нашему климату, им нужен специальный свет и температура в аквариуме. Многих змей и ящериц нужно будет кормить большими жуками, а некоторых крупных представителей даже мелкими грызунами.

Помните! Не имея полной информации о животном, вы можете его погубить. Ни в коем случае не заводите ядовитых рептилий, это очевидно опасно для жизни. Не покупайте экзотических животных без документов, это вероятнее всего результат незаконного ввоза, и это тоже чрезвычайно опасно.

Решение завести домашнего питомца – это огромная ответственность, и к этому этапу жизни нужно подходить максимально осознанно. Кто-то требует больше ухода, кто-то более неприхотлив, но абсолютно всем нужна ваша любовь и забота. Стоит также помнить и о чувстве меры, ведь пять кошек и четыре собаки в "однушке" точно не смогут жить счастливо. Не всем животным будет хорошо в городской квартире, но подходящих видов много, поэтому выбирайте и вперед!