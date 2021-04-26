Кличко просят разобраться с объектом, который не могут достроить с 90-х годов

Мэра Киева Виталия Кличко попросили решить вопрос c недостроенным объектом, который находится на проспекте Георгия Гонгадзе, 8 в Подольском районе и который является источником различных неприятностей для местных жителей.

Соответствующее обращение подготовил депутат Киевсовета Алексей Окопный, передает "Киеввласть".

Это здание начали возводить еще в 90-х годах, но стройка впоследствии была заморожена. Целевое назначение объекта – предприятие по обеспечению школьных столовых. В начале 2000-х годов недострой был возвращен в коммунальную собственность. В 2005 году Фонд госимущества продал его компании "Гранд Сити", которая должна была достроить здание. Но этого так и не сделала, и позже объявила себя банкротом. В 2013 году Киевская городская госадминистрация включила его в реестр объектов незавершенного строительства и на сегодняшний день объект остался в таком же состоянии.

Описание: Здание не могут достроить уже почти 30 лет Источник: Alt:

По словам Окопоного, этот недострой находится по соседству с жилыми домами, и местные жители жалуются, что здание является источником антисанитарии в микрорайоне – здание не охраняется, здесь постоянно скапливается мусор. К тому же это место является убежищем для разных асоциальных элементов. По словам депутата, в данном месте зафиксированы многочисленные правонарушения и даже один летальный случай.

Как сообщали НЕРУХОМІ, в Киеве приступили к демонтажу крытого бассейна на улице Курнатовского. Долгое время помещения были заброшенными. По некоторым данным, он перестал функционировать еще в начале 90-х. Теперь на этом месте будет жилой дом.