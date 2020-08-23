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Как воспитать бизнесмена: австралиец позволил 8-летнему сыну купить 5 квартир на аукционе

23.08.2020 - 11:00

В Австралии в аукционе по продаже недвижимости принял участие 8-летний мальчик, который наравне со взрослыми делал ставки и вел торги.

Как сообщает Mirror, Майкла Хэмдена привел на аукцион его отец, который является профессиональным девелопером, осуществляющим различные операции с недвижимостью. Чтобы подготовить ребенка, мечтающего пойти по стопам папы, к будущей профессии, мужчина решил позволять сыну вникать во все тонкости с ранних лет.

В итоге 8-летний Майкл приобрел на аукционе 5 квартир общей стоимостью около 970 000 австралийских долларов (примерно 700 000 долларов США). Чеки на нужную сумму выписал ему отец. Кроме того, папа мальчика все время находился рядом и следил за юным бизнесменом, изредка давая ему советы.

Майкл Хэмден и отец

mirror.co.uk

Купленные квартиры расположены в пригороде Сиднея. Мальчик и его папа-девелопер планируют отремонтировать апартаменты, чтобы впоследствии сдать их в аренду.

Все присутствующие на торгах были очень удивлены увиденному. Многие специалисты с многолетним опытом признались, что впервые в жизни наблюдали подобную ситуацию.

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