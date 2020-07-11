Как поднять негабаритную мебель без лифта: экстремальные и не очень способы

Почти каждый жилец многоэтажек сталкивался с проблемой, когда негабаритную вещь необходимо поднять (или спустить вниз), а она либо предательски не влезает в лифт, либо тот по закону подлости как раз сломался в этот день.

Как выйти из подобной непростой ситуации разбирались НЕРУХОМІ.

Дешево и сердито

Самый банальный, но довольно не самый простой способ – попытаться самим поднять малогабаритную покупку на свой этаж, воспользовавшись лестницей. Однако (даже если все-таки груз проходит в лестничных пролетах) это чревато не одним литром пота, испорченным настроением и гарантированной крепатурой на следующий день.

Как поднять мебель без лифта? flickr.com

Как выход – придется заплатить профессиональным грузчикам, чтобы те выполнили эту задачу и занесли покупку в вашу квартиру. Главное только следить, чтобы ее и стены лестничной клетки не повредили во время огибания углов. Также стоит заблаговременно учесть и размеры самой входной двери. Ведь согласитесь, если грузчики вам поднимут диван на 20 этаж по очень узкой лестнице, а потом окажется, что для того что бы его внести необходимо сносить дверную коробку и часть стены, это будет, мягко говоря, не очень приятно. Как такового тарифа здесь не существует, цена исключительно варьируется от вашего шарма и умения коммуницировать.

Немного экстрима

Но что делать, если вашу покупку нельзя занести по лестнице? Для этого есть несколько вариантов. Поднять на крыше лифта – весьма экстремальный способ, но он тоже имеет право на существование. Подчеркнем, что согласно технике безопасности, категорически запрещено поднимать грузы, а тем более людей на крыше лифта. Поэтому это дело следует доверить исключительно профессионалам и обязательно заручиться поддержкой соответствующих коммунальных служб. И только, если поднять груз невозможно каким-либо иным способом.

Кран вам в помощь

Один из самых оптимальных вариантов – можно воспользоваться автокраном. Но здесь тоже есть свои нюансы. Нужно понимать, что для этих работ необходимо оборудовать специальную довольно габаритную площадку: она должна быть на асфальте, чтобы не допустить возможности просадки мягкого грунта. При этом нужно постараться не повредить детские или спортивные площадки, которые могут находиться поблизости.

Как поднять мебель без лифта? flickr.com

В Киеве множество сервисных организаций, предоставляющих соответствующие услуги автокранов, способных поднять груз до 40 метров. Это приблизительно на 12-14 этаж. Стоить такое удовольствие в среднем будет от 2 до 10 тысяч гривен в зависимости от длины стрелы.

Также в случае работы автокрана при подъеме хрупкой мебели пригодится весь опыт и смекалка стропальщика. Очень важно поднять ваш диван, пианино, шкаф или ванную при этом не повредив обивку или покрытие.

Стропальщики – это специалисты узкого профиля, ответственные за перемещение грузов, их надежное крепление. На первый взгляд, такому работнику нужно только прицепить крюк к тяжелому изделию, проконтролировать его передвижение, отцепить оборудование. На практике все значительно сложнее, поэтому без особых навыков и знаний здесь не обойтись.

Последняя надежда

Однако, как быть тем, кто живет выше четырнадцатого этажа? Ведь мы знаем, что в Киеве, к примеру, полно различных высоток, этажность которых зависает где-то "выше стратосферы". Сразу скажем, что втащить с помощью веревки в окно негабаритную вещь, пускай даже сравнительно небольшого веса, - глупая и опасная затея. Даже при относительно маленьком ветре может возникнуть такое явление как "парусность", что может привести как к порче самой вещи, так и к разбитым окнам соседей и испорченным навсегда с ними отношениям.

В этом случае с "заносом" неудобных вещей помогут промышленные альпинисты. Любой подъем грузов - это индивидуальная вещь и прежде чем приступать к работе, профессионалы должны получить полную информацию о самом грузе и об условиях подъема. Подъем негабаритных грузов, а тем более подъем мебели, иногда очень хрупкой и страдающей от малейших повреждений – ответственное мероприятие и требует особенной аккуратности, точности и согласованности действий при проведении сложных такелажных работ. Обычно альпинисты могут поднять за раз вещь весом до 500 кг и на высоту около 100 метров.

Как поднять мебель без лифта? pixabay.com

Для подъема таких грузов альпинисты используют специальный механизм, который называется полиспастом. Он приводится в действие физической силой людей, тянущих веревку, которая пропущена через несколько блоков. Для перемещения более тяжелых предметов используются лебедки с электрическим приводом.

Стоит это удовольствие не дешево, в зависимости от веса цены могут колебаться от 1200 до 14 тысяч гривен и даже выше. Но что делать, если по-другому никак нельзя втащить в квартиру на 25-м этаже любимый бабушкин сервант?

И напоследок

Подводя итог, можно сказать, что за ваши деньги работники выполнят почти любой каприз. Но прежде чем принимать окончательно решение обязательно следует взвесить все за и против, провести все необходимые замеры. Подумать, есть ли способ, чтобы разобрать вещь и попытаться таки поднять ее с помощью лифта. Это, безусловно, сбережет вам нервы, деньги и время.