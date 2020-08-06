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Кабмин предлагает отменить квартирную повинность: что нужно знать

06.08.2020 - 09:37

Правительство предложило Верховной Раде отменить норму о военной повинности, которая действует при введении военного положения и касается недвижимости.

Такое решение было принято на заседании Кабмина в среду, 5 августа, передают "Українські новини".

Согласно сообщению, новый документ предлагает внести изменения в Закон Украины "О правовом режиме военного положения", исключив пункт о возможности устанавливать для физических и юридических лиц военно-квартирную повинность по расквартированию военнослужащих, лиц рядового и руководящего состава правоохранительных органов, личного состава службы гражданской защиты, эвакуированного населения и размещению воинских частей, подразделений, учреждений.

Как хотят изменить военное положение

pixabay.com

Отметим, что в законе военно-квартирная повинность определяется как право военной администрации потребовать у любого квартировладельца разместить на своей жилплощади солдат и офицеров. Но только в зоне действия военного положения.

Кроме того, закон предполагает и право военных временно изымать для своих нужд любое имущество, в том числе, и недвижимость.

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