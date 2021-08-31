Из готовых модулей Royal House построили уже третий объект в Словакии. Фото

В Словакии в поселке Иже (Нитранский край) 29 августа состоялось торжественное открытие нового социально-жилищного проекта в рамках программы развития Римского этнографического музея Келемантии. Данный объект был построен из готовых стеновых модулей украинской компании Royal House.

Описание: Источник: Alt:

Как сообщили в пресс-службе застройщика, это уже 3-й объект, реализуемый по технологии Royal House в Словакии локальными девелоперами и первый культурно-социальный проект в рамках развития культурного наследия Европейского Союза.

Торжественно открыли мероприятие член парламента Словацкой Республики Петер Пчолински, мэр поселка Иже, представители Royal House, компании девелопера и другие официальные лица. Римско-этнографический музей Келемантии будет вскоре внесен в список культурного наследия ЮНЕСКО.

Описание: Источник: Alt:

"В Европе модульное строительство достаточно распространено и имеет высокую востребованность. И мы рады отметить, что именно украинская технология Royal House используется для строительства жилых и социальных объектов в Европе", - прокомментировал коммерческий директор Royal House Алексей Белоконь.

Описание: Источник: Alt:

Компания Royal House первая в Украине сертифицировала производство стеновых модулей в соответствии с нормами и стандартами ЕС. Компания получила Сертификат СЕ, подтверждающий соответствие характеристик и состава продукта стандартам и законодательным документам ЕС.

Как результат, кроме Словакии по технологии Royal House сейчас успешно реализуются жилищно-строительные проекты в Австрии. Кроме того, из готовых стеновых модулей Royal House построен в Киеве ЖК Британский квартал и возводится ЖК Новая Англия.

Отметим, что многофункциональный завод по производству стеновых модулей построили в Киевской области еще девять лет назад. На сегодняшний день мощность завода составляет 140 000 кв.м жилья в год. Завод работает по конвеерному методу производства. За каждой операцией до полного выхода продукции с завода следят и отвечают высококвалифицированные специалисты и отдел технического контроля. Фактически дом строится на заводе Royal House, а затем монтируется уже на строительной площадке.