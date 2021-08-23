Иск по одесской типографии Фесенко рассмотрит киевский суд

Киевский окружной админсуд рассмотрит иск одесской общественной организации "Адвокация города", в котором просит признать незаконным приказ Минкульта 2008 года о невнесении типографии Фесенко и театра Ришелье в список культурного наследия. Также подали заявление, требуя остановить действие разрешения на выполнение строительных работ, выданное городском ГАСКом в октябре 2020 года фирме "Одесса-Сити" и подрядчику "Мартен-Групп".

Как сообщает "Монитор", суд отказал в удовлетворении заявления.

Основанием для подписания Минкультом соответствующего приказа послужило предварительно вынесенное решение консультативного совета по вопросам охраны культнаследия Одесского облсовета. В ноябре 2006 года 14 членов совета рассматривали вопрос целесообразности внесения типографии Фесенко и театра "Ришелье" в Госреестр памятников. Совет решил, что эти два здания не заслуживают на статус памятника архитектуры, так как они имеют ветхое состояние и потеряли аутентичный интерьер.

Описание: Типография Фесенко в Одессе Источник: Alt:

Как сообщали НЕРУХОМІ, строительная компания "Пространство" объявила о старте продаж квартир в новом доме на Ришельевской, 47. Также здесь уже приступили к демонтажным работам.

Согласно данным YouControl, учредителем "Одесса-Сити" выступает офшорная компания "Уппа Файненс ЛТД", которой управляют Вадим Шульман из Израиля и житель Одессы Александр Друмов. Директор – Евгений Суворов. По данным СМИ фирма связана с компанией "Рост", входящей в сферу влияния мэра Геннадия Труханова.