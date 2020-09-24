Группа "Ковальская" собирается войти в проект Unit.City, инвестировав $70 млн

Промышленно-строительная группа "Ковальская" собирается инвестировать порядка $70 млн в строительство пяти бизнес-центров в технопарке Unit.City.

Об этом рассказал генеральный директор компании Сергей Пилипенко в четверг, 24 сентября, во время пресс-конференции, передает Интерфакс-Украина.

"Команда "Ковальской" берет на себя строительство кластера, куда, в частности, войдут пять бизнес-кампусов общей площадью 70 тыс. кв. м. Инвестиции в развитие инновационного парка со стороны ПСГ превысят $70 млн. Ожидаемый срок реализации проекта – 4 года", – рассказал он.

Как отметил Пилипенко, вхождение в проект позволит компании закрепиться в статусе профессионального девелопера коммерческой недвижимости.

Как предполагается, все объекты будут сертифицированы по зеленому стандарту Leed Silver. Для разработки проектов "Ковальская" привлекла польское архитектурные бюро APA Wojcoechowski и международную инженерную компанию TEBIN.

"Ковальская" собирается войти в проект Unit.City investory.news

UNIT.City открыли весной 2017 года. Всего резидентами парка стали более 110 компаний.

Среди них - крупные международные бренды: компания Bolt, американская Snap и одно из ведущих в мире агропредприятий Syngenta.

В офисах технопарка разместились также стартапы, компании из разных сфер, инвестфонды, креативные и юридические фирмы, IT школы.

В июле Европейский инвестиционный банк согласовал предоставление кредита в размере 50 млн евро для UNIT.City.

Общая стоимость проекта строительства новых кампусов инновационного парка оценивается в 110 млн евро. Таким образом около половины прогнозируемых расходов профинансирует ЕИБ.

Как сообщают НЕРУХОМІ, строительно-промышленная группа "Ковальская" заслужила репутацию надёжного застройщика. В строительстве каждого из своих объектов недвижимости компания следует основному принципу деятельности – инновационный подход в управлении процессом строительства на всех его этапах. Полученный за 15 лет опыт отразился во внушительном результате деятельности – более 25 успешно реализованных объектов жилого назначения.