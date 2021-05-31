Застройку у пляжа в Южном могут отдать молодой фирме бывших прокуроров

Власти города Южное в Одесской области собираются выставить на аукцион 7,7 гектаров земли около городского пляжа под строительство торгово-развлекательного комплекса и яхт-клуба.

Как сообщает Таймер, на заседании комиссии Южненского горсовета по вопросам административно-территориального устройства, земельных отношений и охраны окружающей среды депутатам представили возможного инвестора – компанию "Н2", которая должна заняться застройкой указанной территории.

Издание отмечает, что с самого начала территорию поделили на два участка – на 2,4 и 5,3 гектаров, однако представитель фирмы попросил объединить их в один лот. Кроме того, горсовет изначально планировал сдавать эту землю в аренду, однако " Н2" упросил депутатов продать землю навсегда.

Масштабное строительство на этой территории обсуждалось еще с 2006 года. В 2016 году утвердили градостроительный проект объекта. Строительство должно проходить в районе Молодежного пляжа. Здесь должны возвести яхт-клуб на 250 мест, гостиницы, рестораны, а также элитные жилые коттеджи.

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Продавать участок должны в ходе открытого онлайн-аукциона, но в компании "H2" уверены, что станут победителями.

Согласно данным YouControl, "Н2" была создана в феврале 2020 года. Уставный капитал компании – всего 1 тысяча гривен. Ее учредителем и директором указаны Вадим Чижиковский и Андрей Жовнер. Как сообщает Liga.net, это бывшие сотрудники Генеральной прокуратуры времен Виктора Пшонки.

Как сообщают СМИ, компания известна скандальным контрактом с "Энергоатом" по строительству дата-центра, а по факту — центра по майнингу криптовалют при Запорожской АЭС.

Как сообщали НЕРУХОМІ, в Одессе частная компания "Эллинг-Групп" присвоила участок на территории пляжа "Курортный" возле 14-й станции Фонтана, а располагавшуюся на нем спасательную базу зарегистрировала как "жилой объект".