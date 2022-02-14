Власти Киева не будут выкупать участок на Никольской Слободке

Власти Киева предложили АО "Ощадбанк" выкуп за участок земли площадью 6,4 га между улицей Никольско-Слободской и проспектом Броварским в Днепровском районе в размере 230 млн гривен, на котором планировали обустройство парка.

Как сообщает "Киеввласть", в банке считают сумму заниженной и хотят за землю 290 млн гривен. Финучреждение при этом ведет переговоры и с Министерством молодежи и спорта – ведомство здесь хочет возвести Дворец спорта.

Описание: Столичные власти не будут выкупать участок на Никольской Слободке Источник: Alt:

9 февраля глава градостроительно-земельной комиссии Михаил Терентьев заявил, что не видит смысла уговоривать Ощадбанк продать Киеву землю. В итоге комиссия просто приняла обращение департамента к сведению, не запланировав никаких шагов для проведения переговоров.

В прошлом году 22 июня банк дал земельному департаменту КГГА согласие на проведение переговоров по поводу условий выкупа для общественных потребностей. В свою очередь, Департамент земресурсов КГГА в ответ провел экспертные денежные оценки, согласно которым общая рыночная стоимость этих участков составила 230,78 млн гривен.

На сегодня целевое назначение всех трех указанных участков остается – "для строительства и обслуживания зданий общественной застройки для строительства, эксплуатации и обслуживания многофункциональных комплексов в составе комплекса гостинично-офисного и торгово-развлекательного назначения, жилищно-офисного комплекса с апартаментами, яхт-клуба, дельфинария и аквапарка". По Генплану, эти земли относятся к территории зеленых насаждений и частично общественных зданий.

В 2005 году Киевсовет отдал эти земли ООО "Терра капитал". Через пять лет компания получила градусловия на проектирование строительства многофункциональных комплексов. А в 2014 году ГАСИ выдала фирме разрешение на выполнение строительных работ. В итоге за строительство МФК Солнечная Ривьера взялась компания Максима Микитася "Укрбуд". Против возведения комплекса активно выступали местные жители, поскольку строительство велось фактически в границах прибрежной защитной полосы. Уже в 2016 году ГАСИ аннулировала разрешения. Поскольку компания "Терра капитал" не смогла погасить кредиты, земля перешла на баланс Ощадбанка.

Как сообщали НЕРУХОМІ, в Минмолодьспорте представили уже концепцию строительства многофункционального спортивного комплекса и обустройства территории возле набережной. Здесь рассматривают вероятность проведения Евробаскета 2025.