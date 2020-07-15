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В столице возле ЖК КИЕВСКАЯ ВЕНЕЦИЯ образовался огромный провал

15.07.2020 - 10:35

В Днепровском районе столицы, возле ЖК КИЕВСКАЯ ВЕНЕЦИЯ на проезжей части улицы образовался огромный провал.

Об этом сообщается в паблике "Киев Типичный".

Очевидцы инцидента утверждают, что асфальт рушился прямо на глазах. Кроме того, внизу ямы бурлила вода.

Киевляне шутят, что название ЖК начинает себя оправдывать и посоветовали местным жителям закупать гондолы.

Между тем, в Киевводоканале никак не прокомментировали данный инцидент.

Согласно информации на ресурсе НЕРУХОМІ, ЖК КИЕВСКАЯ ВЕНЕЦИЯ находится по проспекту Соборности, 21. Он имеет пока низкий рейтинг – 3,9. Документы по данному комплексу сейчас проходят проверку у экспертов.

Объекты:

ЖК Киевская Венеция

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