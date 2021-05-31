В Минкульте отреагировали на ситуацию на улице Хорива в Киеве

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Обеспокоенность в связи ситуацией, которая сложилась вокруг исторических зданий по улице Хорива, 2 в Киеве, выразил Минкульт.
Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Напомним, что Шестой апелляционный административный суд исключил из Государственного реестра сразу пять памятников архитектуры, которые входят в состав комплекса по улице Хорива, 2 в Подольском районе Киева.
В Министерстве культуры и информационной политики сообщили, что этот комплекс - пример традиционной застройки Подола. В связи с этим ведомство выразило обеспокоенность сложившейся ситуацией вокруг исторического места, которому грозит опасность очередной застройки.
Историческое здание на Хорива, 2 в Киеве
2gis.ua
Минкульт заявил, что "прилагает все усилия", чтобы сохранить историческую составляющую архитектуры старого Киева. Однако недобросовестные строительные компании используют суды, чтобы расчистить лакомые участки для очередной застройки.
Как сообщали НЕРУХОМІ, в 2009 году Подольский райсовет признал дома на Хорива, 2 аварийными и по упрощенной процедуре нашел инвестора – ООО "Конвалія-Нерухомість", который за свой счет переселил жителей и получил право собственности на их квартиры.
При этом реконструкцию компания не выполнила, а получила экспертизу, что на территории отсутствуют объекты культурного наследия и в 2014 году разработала проект отвода земельного участка под строительство офисного центра с подземным паркингом.
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