В Минкульте отреагировали на ситуацию на улице Хорива в Киеве

Обеспокоенность в связи ситуацией, которая сложилась вокруг исторических зданий по улице Хорива, 2 в Киеве, выразил Минкульт.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, что Шестой апелляционный административный суд исключил из Государственного реестра сразу пять памятников архитектуры, которые входят в состав комплекса по улице Хорива, 2 в Подольском районе Киева.

В Министерстве культуры и информационной политики сообщили, что этот комплекс - пример традиционной застройки Подола. В связи с этим ведомство выразило обеспокоенность сложившейся ситуацией вокруг исторического места, которому грозит опасность очередной застройки.

Описание: Историческое здание на Хорива, 2 в Киеве Источник: 2gis.ua Alt:

Минкульт заявил, что "прилагает все усилия", чтобы сохранить историческую составляющую архитектуры старого Киева. Однако недобросовестные строительные компании используют суды, чтобы расчистить лакомые участки для очередной застройки.

Как сообщали НЕРУХОМІ, в 2009 году Подольский райсовет признал дома на Хорива, 2 аварийными и по упрощенной процедуре нашел инвестора – ООО "Конвалія-Нерухомість", который за свой счет переселил жителей и получил право собственности на их квартиры.

При этом реконструкцию компания не выполнила, а получила экспертизу, что на территории отсутствуют объекты культурного наследия и в 2014 году разработала проект отвода земельного участка под строительство офисного центра с подземным паркингом.