В Киеве возле универмага Украина уже ставят строительный забор

В центре Киева по улице Жилянской, возле универмага "Украина" застройщик начал устанавливать строительный забор, не имея разрешительных документов на проведение работ.

Об этом написала депутат Киевсовета Ксения Семенова на своей странице в Facebook.

Как стало известно, забор устанавливают по улице Жилянской, 148-162.

"Все киевские активисты либо на фронте, либо помогают фронту и не могут и не имеют права сейчас устраивать публичные массовые протесты. Дерибанить под шумок столицу не надо, пожалуйста", - отметила Семенова.

Она также добавила, что обратилась в прокуратуру и военно-гражданскую администрацию, требуя повлиять на застройщика.

В свою очередь директор Департамента городского благоустройства КГГА Тимур Ткаченко подтвердил, что у застройщика нет документов, которые давали бы право на проведение строительных работ.

"У них 2 земельных участка в аренде до 2036 года. Любые строительные работы по нашей информации там не могут происходить, поскольку контрольная карта была выдана исключительно на содержание земельного участка. По состоянию на сегодняшний день контрольная карта просрочена. Будем реагировать", - рассказал чиновник.

Как сообщает "Хмарочос", строительство планирует компания "Антурион", в центре столицы у нее по планам возвести жилищно-общественный комплекс с помещениями административного и торгового назначения.

По данным портала YouControl, фирма была основана почти 12 лет назад. Ее уставный капитал 8,5 млн гривен. Бенефициаром компании значится Олег Вишняков – собственник отелей, ТЦ и офисных центров в Украине, Латвии, Польше и Грузии.

Как сообщали НЕРУХОМІ, воспользовавшись военными действиями недобросовестные застройщики, нарушая законодательство, предпринимают попытки строить в неположенном месте, демонтировать старинные здания. Так строители попытались снова снести усадьбу Малина на Тургеневской и демонтировать историческое здание в Цимлянском переулке, что вызвало большой общественный резонанс.