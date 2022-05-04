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В Киеве возле универмага Украина уже ставят строительный забор

Владимир Гришенко 04.05.2022 15:10

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В центре Киева по улице Жилянской, возле универмага "Украина" застройщик начал устанавливать строительный забор, не имея разрешительных документов на проведение работ.

Об этом написала депутат Киевсовета Ксения Семенова на своей странице в Facebook.

Как стало известно, забор устанавливают по улице Жилянской, 148-162.

"Все киевские активисты либо на фронте, либо помогают фронту и не могут и не имеют права сейчас устраивать публичные массовые протесты. Дерибанить под шумок столицу не надо, пожалуйста", - отметила Семенова.

Она также добавила, что обратилась в прокуратуру и военно-гражданскую администрацию, требуя повлиять на застройщика.

В свою очередь директор Департамента городского благоустройства КГГА Тимур Ткаченко подтвердил, что у застройщика нет документов, которые давали бы право на проведение строительных работ.

"У них 2 земельных участка в аренде до 2036 года. Любые строительные работы по нашей информации там не могут происходить, поскольку контрольная карта была выдана исключительно на содержание земельного участка. По состоянию на сегодняшний день контрольная карта просрочена. Будем реагировать", - рассказал чиновник.

Как сообщает "Хмарочос", строительство планирует компания "Антурион", в центре столицы у нее по планам возвести жилищно-общественный комплекс с помещениями административного и торгового назначения.

По данным портала YouControl, фирма была основана почти 12 лет назад. Ее уставный капитал 8,5 млн гривен. Бенефициаром компании значится Олег Вишняков – собственник отелей, ТЦ и офисных центров в Украине, Латвии, Польше и Грузии.

Как сообщали НЕРУХОМІ, воспользовавшись военными действиями недобросовестные застройщики, нарушая законодательство, предпринимают попытки строить в неположенном месте, демонтировать старинные здания. Так строители попытались снова снести усадьбу Малина на Тургеневской и демонтировать историческое здание в Цимлянском переулке, что вызвало большой общественный резонанс.

Автор:

Владимир Гришенко

Журналист/редактор

Образование – окончил Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко, Институт журналистики. По профессии работаю уже более 15 лет. Любимые темы – экономика и политика, разбираюсь в криптовалютах и рынках, интересуюсь недвижимостью. На ресурсе НЕРУХОМІ с мая 2020 года.

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