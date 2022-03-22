В Киеве в результате вражеских обстрелов пострадали более 70 жилых домов

В результате обстрелов Киева со стороны российских войск по состоянию на 21 марта пострадали более 70 жилых домов.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской госадминистрации.

Описание: Разрушения в Киеве из-за российских обстрелов Источник: Alt:

Как уточнили столичные власти, дома имеют различные степени повреждения. Там, где разрушения критические, жильцов всех выселили. Другие здания пытаются оперативно отремонтировать, коммунальщики получили материалы: пленку для окон, крепежи, все необходимое для ремонта крыш.

Описание: Разрушения в Киеве из-за российских обстрелов Источник: Alt:

Работники Киевкоммунсервис пытаются оперативно вывозить крупногабаритные обломки от взрывов. Службы оперативно восстанавливают коммуникации и услуги, чтобы люди возвращались в свои дома в домах, которые пригодны для проживания.

"Работники жилищно-коммунальной сферы, кроме тех, кто отправился в ряды ВСУ и территориальной обороны, работают несмотря на увеличение объема работ и трудности", - рассказали в мэрии.

Как сообщали НЕРУХОМІ, в Харькове враг по состоянию на 14 марта разбомбил около 600 жилых домов. По словам харьковского головы Игоря Терехова, эти дома восстановить уже не получится, поэтому их жильцы фактически лишились. Кроме того, солдаты путина разбомбили в Харькове 50 школ, ряд медучреждений, в том числе и родильные дома.