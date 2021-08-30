В Киеве сносят незаконную постройку, которую охраняли "титушки". Фото

В Киеве на этих выходных приступили к демонтажу незаконной постройке по улице Малокитаевской, 7, против которой активно выступали местные жители.

Об этом написал заместитель столичного мэра Владимир Прокопив у себя в Telegram-канале.

"Незаконные строительные работы на Малокитаевская, 7 в Киеве прекращены. Сейчас там происходит демонтаж всего того, что настроил застройщик со своими прихвостнями без всякого разрешения", - отметил чиновник КГГА.

Описание: Снос незаконной постройки в Голосеевском районе Источник: Телеграм-канал Владимира Прокопива Alt:

Описание: Снос незаконной постройки в Голосеевском районе Источник: Телеграм-канал Владимира Прокопива Alt:

Описание: Снос незаконной постройки в Голосеевском районе Источник: Телеграм-канал Владимира Прокопива Alt:

Как сообщали НЕРУХОМІ, на прошлой неделе произошел конфликт между жильцами домов на Малокитаевской и представителями застройщика, который, не имея необходимых разрешительных документов, перекрыл придомовую территорию и уже залил бетоном фундамент. Чтобы местные не мешали строителям, застройщик нанял "титушек". При этом вызванная на место полиция ничего не сделала, чтобы наказать виновных.

Как стало известно позже, частный нотариус на основании ареста и описи имущества выставил на продажу металлический гараж, как двухэтажный нежилой дом общей площадью 215 квадратных метров. Через систему СЕТАМ хозяин хостела, который здесь находится неподалеку, выкупил это помещение как двухэтажный дом. А вот сам земельный участок, на котором ведется строительство, застройщику не принадлежит, сообщили юристы.