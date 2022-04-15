В Киеве с памятников архитектуры поснимают кондиционеры

Киевсовет принял решение, запрещающее ставить кондиционеры, делать пристройки, изменять форму и цвет балконов и окон на памятниках архитектуры.

Об этом рассказал заместитель мэра Владимир Прокопив, передает пресс-служба городского совета.

"Несмотря на то, что сейчас война, мы должны заботиться об облике нашей столицы", - сообщил чиновник, добавив, что запрещается собственникам объектов культурного наследия устанавливать системы кондиционирования, пристройки изменять форму или цвет существующих балконов и окон или иным образом искажать достопримечательности столицы. Однако подчеркнул, что разрешена установка кондиционеров в местах, где они не уродуют архитектурный облик дома и не создают шума. Все выявленные нарушения демонтируют.

Кроме того, запрещено утеплять и стеклить балконы и лоджии, расширять их.

Проверить соблюдение этих требований поручено в годовой срок со дня вступления в это решение Департамента городского благоустройства и Департамента охраны культурного наследия.

Описание: В Киеве запретят стеклить балконы на исторических зданиях Источник: Alt:

В домах в центральном историческом ареале Киева, но не принадлежащих к архитектурным памятникам, при наличии утвержденного паспорта фасада допускается выполнение работ, которые могут повлечь за собой изменение внешнего вида сооружения при условии соблюдения владельцами и пользователями соответствующего Порядка содержания, ремонта, реконструкции, реставрации фасадов и сооружений на территории Киева.

Как сообщали НЕРУХОМІ, по данным мэрии Киева, в центре города многие дома изуродованы пристройками, балконами и кондиционерами, в результате чего они потеряли свой эстетический вид. Над документом работали урбанисты, представители общественных организаций. Предварительно его поддержали профильные комиссии.