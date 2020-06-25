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Власти Киева придумали, как улучшить криминогенную ситуацию в Днепровском районе

25.06.2020 - 14:26

В Киеве будет составлен перечень запущенных или бесхозных нежилых зданий, находящихся на территории Днепровского района и не использующихся медицинскими и образовательными учреждениями района, которые используют разные асоциальные элементы.

Об этом стало известно из протокола заседания постоянной комиссии Киевсовета по вопросам собственности.

Заброшенные здания инвентаризируют

pixabay.com

"В прошлом эти здания, в большинстве случаев, использовались медицинскими и образовательными учреждениями. На сегодня эти здания находятся в запущенном состоянии, в них находят приют асоциальные элементы, что негативно влияет на криминогенную ситуацию в районе. Реальное положение дел с такими зданиями требует изучения и анализа, поиска эффективных путей их ревитализации и использования", – говорится в протоколе заседания.

Отметим, что решение вопроса с запущенными и бесхозными зданиями благоприятно отразится на благоустройстве всего района города. Отметим, что здесь строится большое количество новых жилых комплексов, будущим жителям которых было бы приятно жить в чистых и уютных массивах.

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