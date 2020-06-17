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У киевлян появился шанс спасти Чкаловский сквер

17.06.2020 - 12:48

Чкаловский сквер могут спасти, поскольку комиссия горсовета аннулировала разрешение на аренду земли возле него.

Об этом написала депутат Киевсовета Ольга Балицкая у себя в Facebook.

Она рассказала, что договор должны были обновить, но комиссия решила этого не делать. По ее словам, причиной этому, скорее всего, стали протесты активистов. Многие киевляне были категорически против превращения зеленой зоны в стройку и отстаивали право на существование сквера на митингах даже в интернете.

Несмотря на это, Чкаловский сквер до сих пор под угрозой.

Протесты за Чкаловский сквер

ubr.ua

"Ошибку свою мои коллеги исправили, за что им спасибо. Но проблему это, к сожалению, не решает - пока на сессии не будет принято решение о расторжении договора аренды, Чкаловский остается под угрозой", - заметила депутат.

По словам Ольги Балицкой, голосование по этому поводу депутаты сорвали уже дважды. Но его все равно включили в программу заседания.

Как сообщали НЕРУХОМІ, в среду, 10 июня, более 100 киевлян вышли на акцию против застройки сквера имени Чкалова на углу улиц Олеся Гончара и Михаила Коцюбинского в центре столицы.

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