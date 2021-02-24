Столичная недвижимость на вторичном рынке за год подорожала на 5%

В Киеве цены на квартиры на вторичном рынке выросли в среднем за год приблизительно на 5%.

Соответствующие данные предоставил сервис "OLX Недвижимость".

Согласно приведенной информации, средняя стоимость однокомнатной квартиры в столице составила $54 600, двухкомнатной - $77 800, трехкомнатной - $110 100. Стоит подчеркнуть, что стоимость недвижимости сильно зависит не только от метража, но и от района. Так, в Печерском районе квартира стоит также, как две или три похожих, к примеру, в Деснянском.

Если брать динамику, то недвижимость дорожала в столице не равномерно весь год. Начало карантина вследствие эпидемии коронавируса ознаменовалось падением цен на вторичном рынке на 3%.

Описание: Где самые дорогие квартиры в Киеве? Источник: pixabay.com Alt:

Это в свою очередь стимулировало рост предложений. Так количество объявлений, касающихся покупки однушек и двушек, выросло на 36%. Что касается трехкомнатных квартир, то здесь спрос вырос всего на 3%.

По данным сервиса, наиболее дешевые квартиры в столице находятся в Деснянском районе. В среднем однокомнатную квартиру можно найти здесь за $36 200. В Святошинском районе можно найти однушку около $40 000, а в Соломенском – за $44 000. При этом в Печерском районе средняя цена однокомнатного жилья - $117 300. Почти в два раза дешевле в Шевченковском и Голосеевском районах: здесь средняя цена таких квартир колеблется в районе $61 800.

Стоит подчеркнуть, что в Киеве – недвижимость самая дорогая. В других крупных городах цены на вторичном рынке жилья значительно ниже, чем в столице. Так, цены на однокомнатные квартиры в Харькове в среднем составляют $25 400, двухкомнатных – $38 900, трехкомнатных – $52 900. Цены на однушки в Днепре в среднем составляют $26 600, двушки – $35 500, трешки – $45 700, в Одессе соответственно $32 700, $46 400 и $59 400.

Во Львове средние цены на 1-, 2-, 3-комнатные квартиры составляют $38 700, $51 800, $63 300 соответственно.

Как сообщали НЕРУХОМІ, согласно приведенным данным Госстата, в прошлом году наиболее активно квартиры дорожали на вторичке. Здесь цены выросли на 9,8%. В тоже время на первичном рынке рост составил 6,9%.