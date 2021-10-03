Соцжилье с видом на Лувр: как в Париже решают вопрос с бедными. Фото

В Париже отреставрировали старинное здание бывшего универмага La Samaritaine, который располагается в центральной части города, и теперь там появились 96 государственных квартир для французов с низкими и средними доходами.

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Как сообщает Bloomberg, маленькую однокомнатную квартиру-студию можно снять всего за 430 евро в месяц, а трехкомнатная – обойдется в 929 евро. При этом из окон открывается красивый вид на Эйфелеву башню и Лувр. Арендаторы отметили, что рядом располагаются лучшие французские учебные заведения и другая социальная инфраструктура.

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Реставрация La Samaritaine завершилась в 2021 году, у здания появились несколько дополнительных этажей. Кроме квартир, здесь также есть и отель Le Cheval Blanc, офисы и детский сад.

Реализация проекта обошлась городскому бюджету в 23,7 млн евро. Как заявила мэр Парижа Анна Идальго, ее целью было создать увеличение количества доступных домов в столице, а также предотвратить разделения столицы Франции на "богатые" и "бедные" районы.

Стоит также отметить, что во Франции работает Закон о солидарности и обновлении городов, по которому населенные пункты, в которых доля госжилья составляет менее 20% жилищного фонда, должны платить специальный налог. Кроме того, в 2025 году квоту увеличат до 25%. А проведенное исследование Urban Institute показало, что мера оказалась эффективной и количество доступных квартир в стране значительно выросло.

Несмотря на то, что власти Парижа действительно пытаются решать вопрос сегрегации города (до этого были открыты еще несколько комплексов с социальным жильем в элитных районах), проблема доступности жилья в Париже остается довольно острой. Так, в списке на госжилье значатся 260 тысяч человек, а стоимость квадратного метра в новостройках – одна из самых высоких в Европе.

Как сообщали НЕРУХОМІ, согласно исследованию ЮНИСЕФ, в Украине существует значительное неравенство условий проживания (наличие водопровода, канализации и горячего водоснабжения) между 10% самых богатых и 10% самых бедных. При этом, половина многодетных семей проживают в квартирах, площадь которых не превышает 40 "квадратов".