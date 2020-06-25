Одесский ГАСК создал онлайн-карту строек в исторической части города

Одесский городской ГАСК инициировал создание интерактивной карты, на которой обозначены новые стройки в центре города. С ее помощью можно в онлайн режиме увидеть, какие объекты строятся, есть ли нарушения.

Об этом сообщил в Facebook глава ГАСКа города Одессы Александр Авдеев.

"Как я уже писал, проблем в историческом центре очень много: старые коммуникации, катакомбы, систематическая нехватка средств на ремонт и многое другое. И тут важна комплексная оценка ситуации! Поэтому мы заказали 14 отчетов и ожидаем их. Через некоторое время они будут добавлены в нашу карту. Пока что там есть первые данные о проверках, а также наши действия", - написал Авдеев.

Перейдя по ссылке, можно получить информацию о том или ином строительстве. В ГАСКе обещают, что карта будет постоянно обновляться.