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Одесский ГАСК создал онлайн-карту строек в исторической части города

25.06.2020 - 16:30

Одесский городской ГАСК инициировал создание интерактивной карты, на которой обозначены новые стройки в центре города. С ее помощью можно в онлайн режиме увидеть, какие объекты строятся, есть ли нарушения.

Об этом сообщил в Facebook глава ГАСКа города Одессы Александр Авдеев.

"Как я уже писал, проблем в историческом центре очень много: старые коммуникации, катакомбы, систематическая нехватка средств на ремонт и многое другое. И тут важна комплексная оценка ситуации! Поэтому мы заказали 14 отчетов и ожидаем их. Через некоторое время они будут добавлены в нашу карту. Пока что там есть первые данные о проверках, а также наши действия", - написал Авдеев.

Перейдя по ссылке, можно получить информацию о том или ином строительстве. В ГАСКе обещают, что карта будет постоянно обновляться.

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