Мэр Николаева просит власти запустить работу Госинспекции по градостроительству

11:25, 17.06.2020 1551

Украинские власти должны ускорить запуск работы Государственной инспекции градостроительства.

С таким заявлением к правительству обратился мэр Николаева Александр Сенкевич, передает пресс-служба городского совета.

По словам мэра, отсутствие работы государственной инспекции градостроительства может привести к разрушению жилой многоэтажки по улице Космонавтов, 142/1.

Жители пришли в мэрию просить, чтобы прекратили ремонтные работы в их доме. Несмотря на протест жителей, которые утверждают, что строительство негативно влияет на всю конструкцию дома, работы продолжаются.

"Сегодня городская власть не может вмешиваться и проводить проверки на объектах строительства, поскольку центральной властью по всей стране остановлены функции ГАСИ, а полномочия новосозданной Государственной инспекции градостроительства еще не вступили в силу", – рассказал Сенкевич.

Мэр Александр Сенкевич
mkrada.gov.ua

Он добавил, что в связи со сложившейся ситуацией обратился к премьер-министру Украины, надеясь на ускорение передачи функций контроля по градостроительству. "Ведь бесконтрольность строительства со стороны исполнительных органов власти может привести к разрушению девятиэтажного дома", - подчеркнул мэр.

Как сообщали НЕРУХОМІ, по словам президента Конфедерации строителей Украины Льва Парцхаладзе, на данном этапе реформа ГАСИ не стимулирует, а тормозит развитие строительства.

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