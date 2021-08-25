Кличко открыл Литовский сквер: ожидание и реальность. Фото

Мэр Киева Виталий Кличко открыл в столице после капитального ремонта Литовский сквер, расположенный возле Софийского собора.

Об этом сообщили в пресс-службе КГГА.

Описание: Литовский сквер в Киеве Источник: kyivcity.gov.ua Alt:

Описание: Литовский сквер в Киеве Источник: kyivcity.gov.ua Alt:

По словам мэра, над концепцией сквера работали совместно с литовскими архитекторами, центральным элементом зеленой зоны стала деревянная скамья-терраса, "которая формами напоминает янтарь или литовские дюны на побережье Балтийского моря".

Также, удалось обновить фонтан, который долго находился в нерабочем состоянии, и провести озеленение территории. Кроме того, сквер оградили антипарковочными столбами, закрыв полностью въезд для авто. В открытии сквера взяли участие представители Литовской республики.

Описание: Литовский сквер в Киеве Источник: kyivcity.gov.ua Alt:

Между тем, стоит подчеркнуть, что в прошлом году "Киевзеленбуд" обнародовал визуализацию проекта Литовского сквера, которая отличается от того, что вышло на самом деле. Скамья на фото была обтекаемой формы со сглаженными углами, в действительности же у нее острые углы без плавных переходов. Многие киевляне заметили несоответствие, о чем написали в соцсетях.

Описание: Литовский сквер в Киеве Источник: kyivcity.gov.ua Alt:

Описание: Литовский сквер в Киеве Источник: kyivcity.gov.ua Alt:

Как пишут СМИ, капитальный ремонт обошелся столичному бюджету в 1,8 млн гривен, подрядчиком выступила строительная компания "Стек".

Как сообщали НЕРУХОМІ, коммунальная организация "Киевзеленстрой" согласовала проведение ремонтных работ в 13 парках и 7 скверах в различных районах столицы, которые обойдутся местному бюджету в 97 млн гривен. Согласно предоставленным данным, дороже всего обойдется ремонт сквера на Троещине: на Маяковского, 15б и Бальзака, 14. На него потратят почти 23 млн гривен.