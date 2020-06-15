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Киевводоканал будет обеззараживать питьевую воду новым химикатом

15.06.2020 - 17:58

В Киеве, на 13 из 14 действующих артезианских насосных станциях, Киевводоканал внедрил технологии обеззараживания питьевой воды гипохлоритом натрия.

Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

Также в этом году на Днепровской водопроводной станции, которая поставляет воду для почти 30% киевлян, построят цех обеззараживания диоксидом хлора – прогрессивный метод обеззараживания, который широко используется в Европе.

"Мы сегодня посетили станцию "Минская", которая обеспечивает водоснабжение около 50 000 потребителей Киева. Это один из 13 объектов, где провели реконструкцию. В результате обеззараживания воды осуществляется гипохлоритом натрия вместо опасного жидкого хлора. Использование гипохлорит для обеззараживания воды значительно улучшает ее запах, привкус, цвет и т.д.", – пояснил Пантелеев.

Он отметил, что город намерен за несколько лет полностью отказаться от жидкого хлора.

"Все артезианские насосные станции находятся в городской застройке. Отказ от жидкого хлора повысит безопасность и экологичность процесса обеззараживания воды. Ведь транспортировка и хранение хлора – это колоссальные риски и потенциальная экологическая угроза", – сказал заместитель главы КГГА.

По его словам, на Днепровской водопроводной станции внедряют технологию диоксида хлора. Сейчас идет строительство соответствующего цеха обеззараживания, ввод в работу которого планируется уже в этом году.

В Киеве улучшится качество воды

pixabay.com

Эксперты отмечают, что гипохлорит натрия эффективнее, к тому же безопаснее, чем жидкий хлор: бережнее воздействует на сети и оборудование, замедляя их износ. В самой воде после обработки этим реагентом ниже концентрация так называемого остаточного хлора. Дозировка гипохлорита натрия осуществляется автоматически, что позволяет избежать излишней концентрации вещества.

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