Депутаты Одесского облсовета разрешили арендаторам выкупить дворец Лидерса

Одесский облсовет разрешил арендаторам выкупить десятки зданий, среди которых встречаются и памятники архитектуры национального значения.

Как сообщает Думская, такие решения депутаты приняли в ходе сессии, которая состоялась в понедельник, 10 августа. Проект решения внес с голоса внефракционный депутат Алексей Кобыльников, и коллеги его поддержали, добавив ряд объектов в перечень подлежащих приватизации и одобрив собственно приватизацию.

В этот список попал дворец Лидерса — памятник архитектуры национального значения на Ланжероновской, 3.

Дворец Лидерса — памятник архитектуры национального значения wikimapia.org

"Здание общей площадью 2148, 5 кв. м разрешили выкупить арендатору — ООО "Школа Искусства Афина Паллада". Там уже несколько лет находится частная школа "Лидерс", принадлежащая жене депутата Одесского облсовета от ОПЗЖ Виктора Баранского, а с недавних пор и центральная приемная пророссийской политсилы. Арендатор сделал во дворце ремонт, или так называемые неотъемлемые улучшения, что и позволило претендовать на выкуп без конкурса", - отмечает издание.

Также на вчерашней сессии депутаты позволили выкупить арендаторам 170,4 кв.м нежилых помещений на Неждановой, 32; строения и сооружения в переулке Павла Кравцова, 2а; нежилые помещения общей площадью 97,8 кв.м на Судостроительной, 1, подвал и первый этаж общей площадью 117, 3 кв.м на Белинского, 2/1 и 127 кв.м. подвала на Дерибасовской, 12.