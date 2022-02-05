Бюро Zaha Hadid Architects показало, каким будет метро в Днепре. Фото

Известное архитектурное бюро Zaha Hadid Architects на своем сайте продемонстрировало новую визуализацию станций метро, которые будут построены в украинском Днепре.

Описание: Метро в Днепре Источник: zaha-hadid.com Alt:

Описание: Метро в Днепре Источник: zaha-hadid.com Alt:

Это будут три станции: "Центральная", "Театральная" и "Музейная". Строительство их уже стартовало, они продолжат линию местного метрополитена. К слову, днепровская подземка – самая короткая в Европе. Ее протяженность – менее 8 км и состоит всего из 6 станций: "Покровская", "Проспект Свободы", "Заводская", "Металлургов", "Метростроителей", "Вокзальная". Строительство начали еще в 1981 году, а открыли спустя 14 лет.

Описание: Метро в Днепре Источник: zaha-hadid.com Alt:

Теперь ветка метро пополнится еще тремя станциями от "Воказальной". Общая длина ветки врастет до 11,8 км, а станции свяжут между собой восточную часть города с центром. Станции спроектировали архитекторы бюро Zaha Hadid Architects, строит турецкая компания LIMA. Для каждой станции разработаны уникальные дизайны кассовых залов, а все вестибюли и коридоры и перроны будут объединены единой стилистикой с изогнутыми линиями и закругленными конструкциями для идентичности метрополитена.

Описание: Метро в Днепре Источник: zaha-hadid.com Alt:

Описание: Метро в Днепре Источник: zaha-hadid.com Alt:

Описание: Метро в Днепре Источник: zaha-hadid.com Alt:

Дизайн разработал глава студии Патрик Шумахер, главная архитектор проекта – одесситка Евгения Позигун.

Как сообщали НЕРУХОМІ, первые визуализации станций метро в Днепре опубликовали ровно год назад урбанисты из Progressive Dnipro на своей странице в Instagram. Мэр Днепра Борис Филатов еще в 2018 году заключил договор с британским бюро Zaha Hadid Architects о назначении архитектора на строительство городского метрополитена.