Глобальный коллапс в сфере строительства: большинство девелоперов свернули работы

Основная часть девелоперов во всем мире вынуждены остановить строительство из-за карантинных ограничений вследствие пандемии коронавируса.

Об этом говорится в исследовании компании Knight Frank, согласно которому 57% застройщиков отложили начатые работы. Это, по словам исследователей, может спровоцировать глобальный провал в сфере строительства.

Так, карантин очень влияет на сроки поставок материалов, сильно изменил потребительские запросы на фоне разразившейся эпидемии. 44% застройщиков, из числа тех, кто приостановил строительные работы, заявили, что намерены изменить свои проекты.

Описание: Строительство пришлось приостановить Источник: pixabay.com Alt:

Девелоперы заявляют, что вынуждены учитывать новые условия и реагировать на изменения спроса на рынке. Так, строительные компании больше будут ориентироваться на внутренний спрос, поскольку коронавирус существенно сократил количество иностранных инвестиций. Кроме того, треть дивелоперов заявляют, что финансирование существенно сократилось в целом на фоне пандемии.

Как сообщали НЕРУХОМІ, Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку дала лицензию европейской компании Von der Heyden на создание закрытого фонда, который должен привлекать инвестиции в украинский рынок недвижимости.