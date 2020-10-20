Европейской компании разрешили привлекать инвестиции на украинский рынок недвижимости

Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку дала лицензию европейской компании Von der Heyden на создание закрытого фонда, который должен привлекать инвестиции в украинский рынок недвижимости.

Как сообщает Liga.net, ссылаясь на сообщение компании, минимальная инвестиция составит 250 тысяч евро. При этом в Von der Heyden, отметили, что они первыми за 10 лет запустят иностранный фонд, который будет легально управлять активами на украинском рынке недвижимости. В компании подчеркнули, что благодаря полученной лицензии смогут привлечь в Украину профессиональных инвесторов. Наиболее перспективными в компании назвали города Киев и Львов.

Согласно предварительным прогнозам, инвесторы фонда получат двузначный уровень доходности в следующие семь лет.

Описание: Иностранные инвесторы войдут на украинский рынок недвижимости Источник: pixabay.com Alt:

Как отмечается, компания Von der Heyden работает на рынке недвижимости в восьми странах мира и управляет активами, сумма которых достигает 650 млн евро. Она является "дочкой" мальтийской компании Timan Investments Holdings.

Как сообщали НЕРУХОМІ, проект закона, защищающий права инвесторов перед недобросовестными застройщиками, был опубликован в понедельник, 5 октября, на сайте Минрегиона. Как подчеркивают авторы, он должен очистить рынок недвижимости от различного рода строительных пирамид и незаконных схем.