Главного архитектора Тернополя могут посадить на 5 лет

Прокуратура направила в суд обвинительный акт относительно главного архитектора Тернополя, начальника управления градостроительства, архитектуры и кадастра городского совета Василия Бесаги, который допустил служебную халатность, согласовав проект землеустройства по отводу участка, чем нанес ущерб бюджету города.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Тернопольской области.

Как выяснили правоохранители, чиновник знал, что проект отвода земельного участка не соответствует нормам законов, генплану города и плану зонирования территории. Было проведено досудебное расследование, в ходе которого выяснили, что из-за действий чиновника бюджет города потерял свыше 1,3 млн гривен. Было открыто уголовное дело по статье "служебная халатность", которая предусматривает лишение свободы до 5 лет с правом занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Описание: Василий Бесага Источник: gazeta1.com Alt:

По данным местных СМИ, речь идет о Василии Бесаге. На должности главного архитектора Тернополя он работает с февраля 2011 года. Именно под его руководством была разработана градостроительная документация и созданы так называемые "красные линии". Это линии границ застройки и инженерно-транспортной инфраструктуры. Такие планы разработали для магистральных и жилых улиц Тернополя, а также ограничили красными линиями площади, скверы и площади.

Главного архитектора Тернополя неоднократно обвиняли в несоблюдении строительных норм, незаконных застройках, в частности на привокзальной площади. Громким стал и скандал с неэстетичным перекрашиванием части помещения на Сечевых Стрельцов в грязно-яркий розовый цвет.

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