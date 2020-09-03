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Глава Taryan Group рассказал о причине пожара на Печерске. Фото

03.09.2020 - 16:50

Пожар в киевском ЖК TARYAN TOWERS на Печерске произошел не из-за возгорания утеплителя, горел тонкий изоляционный материал.

Об этом рассказал в четверг, 3 сентября, директор и основатель компании Taryan Group Артур Мхитарян.

По его словам, возгорание произошло не внутри, а снаружи здания. Огонь был на площади 10-15 квадратных метров.

"Хочу развеять преждевременные версии: это не утеплитель горел, видно, что он темнеет, но не горит. Это невоспламеняемое вещество. Горел тонкий слой изоляционного материала. Он должен быть в дальнейшем накрыт бетонной стяжкой", – рассказал Мхитарян.

В подтверждение своих слов застройщик попытался поджечь утеплитель и продемонстрировал, что он не загорается.

Как сообщали НЕРУХОМІ, вечером 2 сентября в Киеве произошел пожар в элитном жилом комплексе TARYAN TOWERS (застройщик Taryan Group). По словам очевидцев, горели верхние этажи ЖК, поэтому дым был хорошо виден на многие километры.

Объекты:

ЖК Taryan Towers

Застройщики:

Taryan Group

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