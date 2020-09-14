Где выгоднее всего снимать жилье: рейтинг городов Украины

Самая дорогая аренда жилья – традиционно в столице, при этом дешевле всего снимать квартиру в Кропивницком.

Об этом говорится в рейтинге доступности жилья Picodi, авторы которого изучили предложения на рынке недвижимости в Украине и сопоставили их со средней заработной платой, передает ubr.ua.

Ссылаясь на данные Госстата, компания сообщила, что самая высокая среднемесячная заработная плата во ІІ квартале 2020-го зафиксирована в Киеве – 12,573 тыс. грн после вычета налогов. А в четырех городах из 22-х рассмотренных среднемесячная заработная плата составляет менее 7 тыс. грн в месяц

При этом, в сентябре самая высокая стоимость аренды однокомнатной квартиры оказалась в столице – 13,42 тыс. грн в месяц. Второе место занимает Одесса с 10,22 тыс. грн/месяц. Замыкает тройку по дороговизне найма жилья Днепр – 10,02 тыс. грн. Дешевле всего снять квартиру можно в Кропивницком – там средняя стоимость аренды составляет 4,09 тыс. грн.

Таким образом, самое выгодное соотношение стоимости найма жилья к зарплате – в Кропивницком. Там семья из 2-х работающих человек со среднестатистической зарплатой потратит на аренду 27,5% от своего месячного дохода. При этом по уровню зарплаты город занимает 14 строчку рейтинга.

Также одними из самых доступных оказались Житомир и Николаев: 35,5% и 35,7% соответственно. А вот жители Одессы, наоборот, вынуждены тратить на аренду жилья 64% своего дохода. Следом идет Днепр, где наем квартиры равносилен 59,7% дохода семьи. Киевляне же отдают за аренду однокомнатной квартиры 53,4% от общего дохода в месяц.

Доступность аренды жилья picodi.com

Как сообщали НЕРУХОМІ, Ассоциация специалистов по недвижимости (риелторов) (АСНУ) выступает за снижение ставки налога на доходы физических лиц с 18% до 5% для операций по аренде жилой недвижимости для "детенизации" рынка.