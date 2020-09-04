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Экватор строительства ЖК НОВАЯ АНГЛИЯ – застройщик анонсировал вечеринку

04.09.2020 - 18:10

Столичный девелопер Royal House анонсировал празднование по случаю пересечения экватора в строительстве жилого комплекса НОВАЯ АНГЛИЯ.

Об этом застройщик сообщил на сайте ЖК.

 

 

"За 4 года неустанного труда команда Royal House построила не просто 6 домов, а нечто большее. За это время НОВАЯ АНГЛИЯ для каждого из нас стала чем-то особенным: семьей, красотой, что нас окружает, пространством силы и объединения, местом детского смеха, дружбы, любви и символом новой жизни…11 сентября мы празднуем пересечение экватора в строительстве Города в городе НОВАЯ АНГЛИЯ", – отметил девелопер на сайте жилого комплекса.

Сообщается, что вечеринка White Holiday Party состоится на территории ЖК. Участников празднования ждет незабываемая развлекательная программа со световым шоу на фасаде дома, концертом победительницы "Голоса страны" Маргариты Мелешко, шоу барабанщиков, детскими аниматорами и др. Также гости смогут поучаствовать в розыгрыше призов и ценных подарков.

Вход свободный, но при обязательной регистрации.

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