Чиновники Львовской ОГА погорели на преступной схеме со строительством

Во Львовской области разоблачили преступную схему, организованную бывшими чиновниками управления капитального строительства областной госадминистрации.

Об этом во вторник, 5 января, сообщили в пресс-службе Национальной полиции.

По словам правоохранителей, схему организовали экс-глава управления капитального строительства Львовской ОГА и заместитель директора общества. Также участниками преступной группы были трое сотрудников этого управления и председатель коммерческой фирмы, которая должна была построить детскую турбазу и нескольких амбулаторий в селах области. Общая смета работ составила почти 26 млн гривен.

Описание: Полиция разоблачила схему, организованную чиновниками Источник: pixabay.com Alt:

Схема была простой: чиновники вносили в официальные документы данные о проделанных работах, которые не соответствовали действительности. Поступившие на счета застройщика средства затем делились между участниками схемы.

Таким образом бывшие чиновники "освоили" 3,2 млн гривен.

5 января фигурантам сообщили о подозрении по статьям Уголовного кодекса "служебный подлог" и "растрата имущества". Следствие по уголовному делу продолжается.

Как сообщали НЕРУХОМІ, ранее сотрудники львовской налоговой службы выявили незаконную схему, организованную местным предпринимателем, связанную со строительством жилых комплексов на территории области. Налоговики установили, что строительство многоквартирных домов велось с нарушениями. Так, у застройщика отсутствовали декларации о начале выполнения строительных работ и декларации о готовности объекта к эксплуатации.