Архитектор предложил закрыть брешь Тризубом в здании Николаевской ОГА. Фото

Архитектор Денис Юдин предложил свой вариант реконструкции здания Николаевской областной госадминистрации, в которую около трех недель назад прилетела российская ракета.

Фото проекта архитектор разместил на своей странице в Facebook.

Особенностью объекта станет, по видению архитектора, часть здания в виде украинского Тризуба, которая закроет дыру после попадания ракеты. Тризуб из железобетона выполнен по монолитно каркасной технологии.

Юдин также предложил сделать Тризуб из чистого золота, которое получится "отжать у орков после выплат репараций".

Как известно, 29 марта оккупанты выпустили баллистическую ракету по Николаеву, из-за чего произошло частичное обрушение здания облгосадминистрации. Взрыв был настолько мощный, что разрушил центральную секцию с первого по девятый этажи. Глава Николавской ОВА Виталий Ким сообщил о 35 погибших.

Как писали НЕРУХОМІ, известный британский архитектор Норман Фостер согласился принять участие в восстановлении Харькова, который сильно пострадал от рук российских оккупантов.