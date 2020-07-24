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Апелляционный суд не стал разрешать застройку возле музея Пирогово

24.07.2020 - 12:59

Апелляционный суд оставил в силе решение Хозяйственного суда столицы о запрете строительства ЖК на участке возле Национального музея народной архитектуры и быта Пирогово.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

"Суд апелляционной инстанции поддержал позицию прокуратуры Киева и оставил в силе решение Хозяйственного суда о запрете строительства жилого комплекса на земельном участке возле Национального музея народной архитектуры и быта Украины, что в селе Пирогово", - говорится в сообщении.

В прокуратуре напомнили, что предъявили иск об отмене права аренды строителя на 16 га земли стоимостью 274 млн грн, что находится в зоне охраняемого ландшафта в районе музея Пирогово.

Музей Пирогово

flickr.com

"Поскольку общество начало подготовительные работы к строительству на спорном земельном участке, прокуратура обратилась в суд с заявлением о запрете проведения любых строительных работ на этой территории", - отметили в прокуратуре.

Как сообщали ранее НЕРУХОМІ, в июне Хозяйственный суд города Киева запретил строительство жилого комплекса на земельном участке в зоне Национального музея народной архитектуры и быта Пирогово.

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