В центре Киева 40 домов остались без света

В понедельник, 10 августа, произошло аварийное отключение оборудования в распределительном пункте в центре Киева. В итоге в первой половине дня без света остались 40 домов.

Информацию о происшествии подтвердили в ДТЭК Киевские электросети.

Блэкаут в центре столицы pixabay.com

"Из-за аварийного отключения оборудования в распределительном пункте пока обесточены 40 жилых домов на ул. Богдана Хмельницкого, Олеся Гончара, Ивана Франко, Тургеневской, Дмитровской", – указано в сообщении.

Около полудня электроснабжение удалось восстановить.

Как сообщали НЕРУХОМІ, оператор системы распределения ДТЭК Киевские электросети обесточит клиентов, которые несанкционированно подключаются к сети. В первую очередь, это касается тех, кому отключили электроснабжение за задолженность, сложившуюся до карантина.