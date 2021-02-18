В США эпично снесли небоскреб Трампа. Видео

В американском Атлантик-сити планово взорвали небоскреб, который был построен бывшим президентом Дональдом Трампом.

Как сообщает CNN, это здание высотой в 58 этажей (200 метров), в нем ранее располагалось казино. Его построили еще в 1984 году. В то время Трамп занимался девелоперским бизнесом. Долгое время это казино было одним из самых успешных в регионе. Здесь проводил бои легендарный боксер Майк Тайсон и давала концерты не менее легендарная группа Rolling Stones. Казино "Трамп Плаза" также засветилось в фильме "Одиннадцать друзей Оушена".

Вскоре Дональд Трамп построил рядом еще одну высотку с казино, которая и обанкротила впоследствии "Трамп Плазу". Здание перешло под управление другого американского миллиардера Карла Айкана.

Сегодня на этом месте планируют обустроить парковку, новых проектов о застройке участка пока нет. Стоит подчеркнуть, что был проведен аукцион для тех, кто хочет нажать на кнопку и взорвать здание, однако желающих не оказалось, поэтому его снесли в плановом режиме.

Стоит отметить, что Атлантик-сити является одним из крупнейших городов по развитию игорного бизнеса. Он уступает лишь Лас-Вегасу.

Как сообщали НЕРУХОМІ, в столице ОАЭ Абу-Даби одновременно снесли четыре небоскреба высотой около 140 метров. Масштабный взрыв попал в Книгу рекордов Гиннесса.