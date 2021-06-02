В Одессе пройдет "Realty Summit" 2021 для экспертов в сфере недвижимости

Для экспертов в сфере недвижимости с 16 по 18 июля в Одессе состоится "Realty Summit" 2021. Мероприятие проведет агентство недвижимости "Доминанта", открытие состоится 16 июля в 09:00 в концерт-холле отельного комплекса "Одесса", расположенного по адресу: Гагаринское Плато, 5.

Как сообщают организаторы, в рамках саммита, в первый день пройдет совместная Панельная дискуссия между компаниями застройщиками по актуальным вопросам развития строительной отрасли и инфраструктуры одесского региона. Она будет разделена на следующие блоки: "Блок жилая недвижимость", "Блок коммерческая недвижимость", "Блок загородная недвижимость", "Блок частные дома".

В конце Панельной дискуссии состоится подведение итогов рейтинга портала RE-NEWS и награждение застройщиков.

Сама же программа саммита разделена на ключевые блоки: "Главные строительные тренды после пандемии", "Реальность онлайн от порталов недвижимости", "Больше, Быстрее, Дороже", "DIGITAL MARKETING в сфере недвижимости", "Инвестиции", "Управление агентством недвижимости".

"Такой комплексный подход к подготовке программы саммита гарантирует получение пошагового и системного руководства к дальнейшим действиям со стороны гостей саммита. Все знания прикладные, все кейсы свежие, все спикеры - практики со своим работающим бизнесом", - рассказывают организаторы.

На своей деловой площадке саммит соберет более тысячи гостей: руководители агентств недвижимости, инвесторы, компании застройщики, риэлторы, digital специалисты, PR специалисты, топ менеджеры из сферы недвижимости из всех регионов Украины.

В деловой программе саммита примут участие ведущие спикеры и тренеры, работающие в сфере недвижимости, имеющие успешные, подтвержденные, проекты и кейсы и работающие с персоналом строительной отрасли.

Участники саммита получат ответы на следующие вопросы:

как обеспечить нужное количество звонков в компанию;

где можно найти клиента на покупку квартиры;

какие скрытые возможности есть внутри вашей компании;

где еще теряются клиенты;

как увеличить количество продаж жилой и коммерческой недвижимости;

как продавать каждому второму - позвонившему в вашу компанию;

как снизить расходы на рекламу;

чего хотят клиенты;

как обеспечить прозрачность и контроль своих продаж;

антискрипты в продажах недвижимости;

эмоциональны и нейромаркетинг в рекламе недвижимости;

рабочие фишки: как получать заявки с Instagram;

личный бренд и продвижение риелтора в Instagram;

как эффективно работать с YouTube и TikTok;

как работать с современным клиентом: нюансы во время пандемии;

как подобрать персонал своими силами;

путь от хаоса к системе в агентстве недвижимости: пошаговое руководство;

построение управляемой и контролируемой системы работы в агентстве;

ключевые факторы успеха агента по недвижимости;

CRM-система и база недвижимости;

пошаговое руководство по построению этичной и эффективной системы продаж недвижимости.

Спикеры саммита – практикующие эксперты в сфере недвижимости и строительства: Олег Торбосов, Артур Оганесян, Кирилл Кашин, Денис Фетисов, Виктор Фиш, Андрей Шатырко и многие другие.

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Организаторы саммита "Realty Summit" 2021 приглашают на саммит целевую аудиторию, на которой каждый получит необходимую ему информацию, проведет необходимые переговоры и заключит выгодные договора.

Особое внимание организаторы уделяют потенциальным покупателям, для которых компаниями-застройщиками только в дни проведения саммита будут предложены объекты жилого и коммерческого строительства на специальных условиях, к каждой квартире - большой подарок.

Зарегистрироваться на мероприятие можно на сайте саммита.