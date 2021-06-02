В Одессе пройдет "Realty Summit" 2021 для экспертов в сфере недвижимости

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Для экспертов в сфере недвижимости с 16 по 18 июля в Одессе состоится "Realty Summit" 2021. Мероприятие проведет агентство недвижимости "Доминанта", открытие состоится 16 июля в 09:00 в концерт-холле отельного комплекса "Одесса", расположенного по адресу: Гагаринское Плато, 5.
Как сообщают организаторы, в рамках саммита, в первый день пройдет совместная Панельная дискуссия между компаниями застройщиками по актуальным вопросам развития строительной отрасли и инфраструктуры одесского региона. Она будет разделена на следующие блоки: "Блок жилая недвижимость", "Блок коммерческая недвижимость", "Блок загородная недвижимость", "Блок частные дома".
В конце Панельной дискуссии состоится подведение итогов рейтинга портала RE-NEWS и награждение застройщиков.
Сама же программа саммита разделена на ключевые блоки: "Главные строительные тренды после пандемии", "Реальность онлайн от порталов недвижимости", "Больше, Быстрее, Дороже", "DIGITAL MARKETING в сфере недвижимости", "Инвестиции", "Управление агентством недвижимости".
"Такой комплексный подход к подготовке программы саммита гарантирует получение пошагового и системного руководства к дальнейшим действиям со стороны гостей саммита. Все знания прикладные, все кейсы свежие, все спикеры - практики со своим работающим бизнесом", - рассказывают организаторы.
На своей деловой площадке саммит соберет более тысячи гостей: руководители агентств недвижимости, инвесторы, компании застройщики, риэлторы, digital специалисты, PR специалисты, топ менеджеры из сферы недвижимости из всех регионов Украины.
В деловой программе саммита примут участие ведущие спикеры и тренеры, работающие в сфере недвижимости, имеющие успешные, подтвержденные, проекты и кейсы и работающие с персоналом строительной отрасли.
Участники саммита получат ответы на следующие вопросы:
как обеспечить нужное количество звонков в компанию;
где можно найти клиента на покупку квартиры;
какие скрытые возможности есть внутри вашей компании;
где еще теряются клиенты;
как увеличить количество продаж жилой и коммерческой недвижимости;
как продавать каждому второму - позвонившему в вашу компанию;
как снизить расходы на рекламу;
чего хотят клиенты;
как обеспечить прозрачность и контроль своих продаж;
антискрипты в продажах недвижимости;
эмоциональны и нейромаркетинг в рекламе недвижимости;
рабочие фишки: как получать заявки с Instagram;
личный бренд и продвижение риелтора в Instagram;
как эффективно работать с YouTube и TikTok;
как работать с современным клиентом: нюансы во время пандемии;
как подобрать персонал своими силами;
путь от хаоса к системе в агентстве недвижимости: пошаговое руководство;
построение управляемой и контролируемой системы работы в агентстве;
ключевые факторы успеха агента по недвижимости;
CRM-система и база недвижимости;
пошаговое руководство по построению этичной и эффективной системы продаж недвижимости.
Спикеры саммита – практикующие эксперты в сфере недвижимости и строительства: Олег Торбосов, Артур Оганесян, Кирилл Кашин, Денис Фетисов, Виктор Фиш, Андрей Шатырко и многие другие.
Организаторы саммита "Realty Summit" 2021 приглашают на саммит целевую аудиторию, на которой каждый получит необходимую ему информацию, проведет необходимые переговоры и заключит выгодные договора.
Особое внимание организаторы уделяют потенциальным покупателям, для которых компаниями-застройщиками только в дни проведения саммита будут предложены объекты жилого и коммерческого строительства на специальных условиях, к каждой квартире - большой подарок.
Зарегистрироваться на мероприятие можно на сайте саммита.
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