Укрпочта продала гостиницу в Буче компании, основанной меньше года назад

Национальный оператор почтовой связи "Укрпочта" выходит из отдельного бизнеса и продал свой гостиничный комплекс "Зеленая Буча", расположенный в городе Буча, под Киевом.

Об этом в Facebook сообщил глава госорганизации Игорь Смелянский.

"Мы продали свой гостиничный комплекс "Зелена Буча". 4 тысячи квадратных метров в отличном месте, на который мы только на содержание тратили 3 миллиона гривен в год. Теперь, скорее всего на его месте будет что-то новое и интересное", - написал Смелянский.

По его словам, продажи прошли на открытом онлайн-аукционе " ProZorro.Продажи", после которых активы "Укрпочты" выросли на 61,2 млн гривен. Вырученные средства пойдут на ремонт отделений, транспорт организации, компьютерную технику.

Для проведения конференций компания воспользуется комплексами профильных операторов. "Каждый должен заниматься своим делом. Тем более гостиницам сейчас нужна поддержка", - добавил Смелянский.

В торгах победило общество с ограниченной ответственностью "Ессет Менеджмент Компани" (ООО "Е.М.К."). Основной вид деятельности компании – купля и продажа недвижимости. Размер уставного капитала – всего тысяча гривен, основана была 7 месяцев назад.

Согласно данным YouControl, бенефициарами компании значатся Александр Пикулик и Наталья Криштопа, которые владеют фирмой в равных частях.

Александр Пикулик в 2020 году на местных выборах стал депутатом Ирпенского городского совета от партии "Батькивщина", связан со строительным бизнесом.

Один из крупнейших скандалов связан с застройкой участка ирпенского военкомата. По факту незаконного сноса помещения военкомата осенью 2018 было возбуждено два уголовных производства. Впоследствии участок на сессии горсовета отдали неизвестному студенту. Этот участок, в конце арестовали,. Он находится по соседству с несколькими домами ЖК Центральный, по убеждению активистов, его собирался застроить Александр Пикулик.

Как сообщали НЕРУХОМІ, Укрпочта планирует продать свой главный офис в Киеве по улице Крещатик, 22. Ориентировочная стоимость – 1 млрд гривен. Чтобы привести это здание в порядок, мы посчитали что нужно 75 миллионов гривен.