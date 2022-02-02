Тур на Мальдивы и скидка на квартиры: в DIM запустили щедрую акцию

Группа компаний DIM для покупателей недвижимости в своих комплексах ко Дню Святого Валентина запускает акцию с 14% скидкой на квартиры и розыгрышем романтического тура на Мальдивы.
Об этом сообщили в пресс-службе девелопера.
Как уточнили у застройщика, акция продлится с 28 января по 10 марта. В ней могут принять участие все покупатели, которые приобретут жилье в указанный период в жилых комплексах Метрополис, Новый Автограф, Lucky Land, А136 Highlight Tower и OLEGIVSKIY.
Для создания праздничной атмосферы, всем парам, посетившим отделы продаж, презентуют шоколадные наборы, раздадут жевательные резинки Love is и пригласят выбрать открытку-сердце с дополнительной скидкой. А тем, кто станет покупателем, подарят два особых свитшота для создания романтического семейного образа.
Директор по маркетингу группы компаний DIM Ирина Михалева напомнила, что с прошлого лета девелопер запустил новую философию бренда со слоганом "Живи больше".
"Ведь каждый комплекс DIM, каждый квадратный метр жилого и общественного пространства – это сочетание экологичности, продуманности и комфорта. Один из шагов продвижения философии – проведение рекламной кампании "DIM святого Валентина", – добавила она.