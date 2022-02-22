Суд забрал участок возле музея Пирогово, где должно были построить ЖК

Верховный Суд оставил в силе решение первой инстанции по участку земли в зоне охраняемого ландшафта Национального музея народной архитектуры и быта Пирогово.

Об этом во вторник, 22 февраля, сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева.

Как сообщают правоохранители, частная компания арендовала в 2004 году несколько земельных участков по улице Академика Заболотного. В 2007 году общество добровольно отказалось от права аренды одного земельного участка площадью более 18 га. Повторное решение о предоставлении обществу в аренду указанного земельного участка Киевсоветом как владельцем земли не принималось и соответствующий договор аренды не заключался.

Тем не менее фирма без правовых оснований об отводе ей земли в пользование и без заключения нового договора аренды в 2017 году зарегистрировало в Госреестре прав на недвижимое имущество право аренды указанного участка.

Прокуратура Киева обратилась в суд, требуя расторгнуть договор аренды. Иск удовлетворили суд первой и апелляционной инстанции. Компания обжаловала данное решение в кассационной инстанции. 16 февраля Верховный Суд согласился с доводами прокурора.

По данным "Киев. Media", речь идет о компании агрокомбинат "Хотовский". Его учредителями являются ООО "Земельный центр", Олег Ладики Виталий Верба. Также компанию связывают с застройщиком Василием Хмельницким.

На этом участке должны были строить жилой комплекс, в КГГА выдали градостроительные условия и ограничения.

Как сообщали НЕРУХОМІ, в 2019 году киевляне заметили, что на одном из земельных участков в Пирогово идут подготовки к строительству – тут появились бурильные установки для геологоразведочных работ, которые обычно предшествуют строительным работам.