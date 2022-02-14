С туалетом сразу у входа. В Киеве продают еще одну "смарт-квартиру". Фото

В Соломенском районе Киева по улице Новополевой продается крохотная квартира, площадь которой всего 13 квадратных метров. Объявление о продаже разместили на популярной площадке OLX.

Описание: Смарт-квартира находится в Соломенском районе Источник: Alt:

Описание: Смарт-квартира находится в Соломенском районе Источник: Alt:

Как отмечают авторы объявления, "смарт-квартира" находится на первом этаже кирпичного дома. В качестве преимуществ отмечена якобы удобная транспортная развязка: "в 20 минутах езды Национальный авиационный университет".

Описание: Смарт-квартира находится в Соломенском районе Источник: Alt:

"Квартира готова к дизайнерским воплощениям нового владельца", - говорится в объявлении.

Также подчеркивается, что жилье очень теплое с минимальными затратами на коммунальные услуги, там заменены стеклопакеты. Стоимость квартиры – 20 500 долларов.

Как видно по опубликованным фотографиям, будущим жильцам еще нужно будет вложиться в ремонт. Также зачем-то снесли стенки перегородки, отделявшие туалет.

Как сообщали НЕРУХОМІ, ранее в сети опубликовали объявление о продаже компактной квартиры, площадь которой всего 6 квадратных метров. Большую часть занимает спальное место – диван. Квартира находится в Святошинском районе столицы.