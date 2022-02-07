Застройщик LEV Development запустил программу кредитования

Строительная компания LEV Development запустила партнерскую кредитную программу с банками-лидерами на рынке ипотеки: Globus, Кредобанк, OTP, Правэкс Банк, Сбербанк.

Об этом ресурсу НЕРУХОМІ сообщили в пресс-службе девелоперской компании.

Как отмечает застройщик, теперь инвестировать в проекты LEV Development станет проще, а сами они станут доступнее.

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"Есть возможность получить кредитование до 5 млн в гривне по более гибким условиям! Срок от одного до пятнадцати лет, процентная ставка от 11% годовых, под залог и без", - говорится в сообщении пресс-службы.

Чтобы клиентам LEV Development было удобнее разобраться с наиболее выгодными для них условиями программы кредитования, девелопер предоставит персонального менеджера, который подскажет все нюансы для каждого отдельного случая согласно с выбранным объектом.

Программа распространяется на все проекты, которые реализуются застройщиком LEV Development.